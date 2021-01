Populer Internasional: AS Kutuk Serangan ke Arab Saudi Hingga Pejabat Trump Yakin Covid Hoaks

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

AS Mengutuk Keras Serangan Houthi ke Arab Saudi

Rusia Tuduh AS Ikut Campur Urusan dalam Negeri

Washington: Pemberontak Houthi di Yaman melayangkan serangan ke Arab Saudi. Amerika Serikat (AS) pun mengutuk serangan tersebut.Kabar tersebut menjadi berita terpopuler di Internasional Medcom.id. Sementara beberapa berita lainnya juga menjadi berita terpopuler di Internasional Medcom.id.Berita lain yang menjadi terpopuler antara lain Rusia tuduh AS ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka. Selain juga muncul fakta bahwa beberapa pejabat AS di era Donald Trump yakin bahwa covid-19 adalah hoaks besar.Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom.id: Amerika Serikat (AS) mengutuk keras serangan terbaru di Riyadh, Arab Saudi . Menurut AS, serangan itu jelas melanggar hukum internasional.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan, Kami mengumpulkan lebih banyak informasi, tetapi tampaknya itu merupakan upaya untuk menargetkan warga sipil. Serangan semacam itu melanggar hukum internasional dan merusak semua upaya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas.Menurut laporan AFP pada Minggu, 24 Januari 2021, sebuah ledakan terdengar di wilayah ibu kota Arab Saudi sekitar pukul 11.00 waktu setempat.Koalisi pimpinan Arab Saudi, yang mendukung pemerintahan Yaman dalam melawan Houthi , mengaku telah "mencegat dan menghancurkan sebuah objek udara yang terbang ke arah Riyadh."Seperti apa komentar lengkap dari AS? Selanjutya di sini Presiden Vladimir Putin akan menanggapi dengan cara yang sama jika pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Joe Biden , menunjukkan kesediaan untuk berbicara. Tapi di saat bersamaan, Moskow juga menuduh Washington ikut campur dalam protes massal untuk mendukung pemimpin oposisi yang ditahan Alexei Navalny