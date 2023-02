Populer Internasional: Insiden Penabrakan New York Hingga Virus Marburg di Afrika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Polisi New York Tangkap Pengemudi yang Sengaja Tabrak Pejalan Kaki di Brooklyn

Makin Sengit! AS Bantah Kirim 10 Balon Udara ke Tiongkok

Wabah Virus Marburg Muncul di Afrika, 9 Meninggal dan Ratusan Orang Dikarantina

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

New York: Kepolisian New York menangkap seorang pengemudi truk U-Haul yang sengaja menabrak pejalan kaki pada Senin lalu. Insiden ini melukai setidaknya delapan orang.Insiden penabrakan ini menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Rabu, 15 Februari 2023.Dua berita terpopuler lainnya adalah bantahan Amerika Serikat (AS) mengenai tuduhan Tiongkok terkait balon mata-mata dan seputar virus Marburg di benua Afrika.Berikut selengkapnya:Aksi pelaku baru terhenti setelah petugas mengejarnya dan menghentikan laju truk.Penabrakan itu terjadi di lingkungan Bay Ridge di wilayah Brooklyn, New York, Amerika Serikat (AS). Dari delapan korban luka, dua di antaranya dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis."Dua lainnya dalam kondisi serius," kata Komisaris Polisi Kota Keechant Sewell.Apa lagi yang dikatakan pihak kepolisian terkait insiden penabrakan ini? Cek selengkapnya di sini Amerika Serikat (AS) membantah tuduhan Tiongkok mengenai adanya sepuluh objek terbang milik Washington yang terbang di Negeri Tirai Bambu tahun lalu. AS menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui informasi apa pun terkait objek tersebut."Sejak tahun lalu, balon udara AS yang terbang dengan ketinggian tinggi telah melakukan lebih dari 10 penerbangan ilegal ke wilayah udara Tiongkok tanpa persetujuan dari departemen Tiongkok," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam sebuah konferensi pers di Beijing."Setiap klaim bahwa pemerintah AS mengoperasikan balon pengintaian di RRC (Republik Rakyat China) adalah salah," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson.Apa lagi yang disampaikan otoritas AS terkait tuduhan Tiongkok ini? Cek selengkapnya di sini Menteri Kesehatan Mitoha Ondo’o Ayekaba dalam pernyataannya mengumumkan sedikitnya ada sembilan orang warga negara Equatorial Guinea (Guinea Khatulistiwa) dinyatakan tewas setelah terpapar wabah virus Marburg."Equatorial Guinea telah mengkonfirmasi wabah penyakit virus Marburg yang pertama kalinya, menyusul kematian sedikitnya sembilan orang di Provinsi Kie-Ntem," kata Ayekaba.Wabah virus baru ini juga telah dikonfirmasi oleh World Health Organization (WHO). Menurut WHO sejauh ini sembilan kematian dan 16 dugaan kasus telah dilaporkan karena memiliki sejumlah gejala.Apa lagi yang disampaikan WHO terkait virus Marburg ini? Cek selengkapnya di sini