Polisi New York Tangkap Pengemudi yang Sengaja Tabrak Pejalan Kaki di Brooklyn

New York: Kepolisian New York menangkap seorang pengemudi truk U-Haul yang sengaja menabrak pejalan kaki pada Senin, 13 Februari 2023. Insiden ini melukai setidaknya delapan orang.Aksi pelaku baru terhenti setelah petugas mengejarnya dan menghentikan laju truk. Penabrakan itu terjadi di lingkungan Bay Ridge di wilayah Brooklyn, New York, Amerika Serikat (AS). Dari delapan korban luka, dua di antaranya dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis."Dua lainnya dalam kondisi serius," kata Komisaris Polisi Kota Keechant Sewell, dilansir dari Asia One, Selasa, 14 Februari 2023.Ia menambahkan, empat orang lainnya menderita luka ringan, termasuk seorang polisi.Hingga Senin sore, polisi belum secara terbuka mengidentifikasi tersangka. Tetapi New York Times, mengutip dua pejabat penegak hukum senior anonim, menyebut nama pengemudi sebagai Weng Sor. NBC melaporkan bahwa pekaku berusia 62 tahun.Tak lama setelah penangkapan, Justin Brannan, seorang anggota dewan kota yang mewakili Brooklyn, mengatakan kepada media NY1 bahwa insiden itu "terlihat acak, tetapi jelas disengaja.""Pengemudi ini tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa dia menabrak orang-orang," kata Brannan. Ia menambahkan, pelaku sempat mengungkapkan keinginannya untuk mati kepada polisi.Video klip yang ditayangkan di WABC-TV menunjukkan sebuah truk nyaris menabrak seorang pejalan kaki di trotoar, dengan satu unit mobil polisi mengejar di belakang. Sejumlah pejalan kaki terlihat berusaha menghindari dari hantaman truk.Insiden terjadi pada hari yang sama ketika hakim federal mulai mempertimbangkan vonis mati dalam persidangan Sayfullo Saipov, ekstremis yang dihukum karena sengaja mengemudikan truk di jalur sepeda di Kota New York pada 2017. Tragedi itu menewaskan delapan orang."Sejauh ini, kami tidak memiliki indikasi adanya keterlibatan terorisme," pungkas Sewell.Baca juga: Truk Hantam Pejalan Kaki di New York