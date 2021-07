Varian Delta Covid-19 Menyebar Luas, Los Angeles Kembali Wajibkan Masker

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Los Angeles: Los Angeles County, Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada Kamis bahwa masker akan wajib dikenakan di dalam terlepas dari status vaksinasi . Aturan ini dipicu varian Delta yang sangat menular menyebar ke seluruh California.Pejabat kesehatan masyarakat di L.A. County telah mendesak warga untuk memakai masker di dalam ruangan. Mandat akan dimulai Sabtu malam, tepat sebelum tengah malam.Hanya beberapa minggu yang lalu, pada 15 Juni, warga California merayakan pembukaan kembali negara bagian mereka karena sebagian besar pembatasan dicabut. Mandat wajib menggunakan masker di seluruh negara bagian dilonggarkan untuk orang yang divaksinasi.“Varian Delta sangat menular dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah,” ujar penasihat kesehatan Gedung Putih, Dr. Anthony S. Fauci.Dokter penyakit menular terkemuka di negara itu, menggambarkannya sebagai “ancaman terbesar di AS terhadap upaya untuk menghilangkan pandemi covid-19 .” Meskipun puluhan juta orang Amerika yang divaksinasi sebagian besar terlindungi dari virus, termasuk varian Delta.Pusat Pengendalian dan Pencegahan Wabah Amerika Serikat (CDC) mengatakan bahwa varian tersebut sekarang bertanggung jawab atas lebih dari setengah dari semua kasus baru di Amerika Serikat. Sementara kasus meningkat secara nasional, secara keseluruhan, jumlah rata-rata kasus virus baru dan kematian, serta rawat inap, secara signifikan turun dari puncak yang menghancurkan selama lonjakan nasional sebelumnya.Jumlah kasus harian telah meningkat setidaknya 15 persen selama dua minggu terakhir di 49 negara bagian, termasuk 19 negara bagian yang melaporkan setidaknya dua kali lebih banyak kasus baru sehari. Wabah penuh telah muncul di beberapa tempat dengan tingkat vaksinasi yang relatif rendah, termasuk Arkansas, Missouri, Louisiana dan Nevada.“LA County sendiri mencatat rata-rata lebih dari 1.000 kasus baru per hari, meningkat 279 persen dari rata-rata dua minggu lalu,” menurut the New York Times, Jumat 16 Juli 2021.“Sebagai perbandingan, county rata-rata setidaknya 13.000 kasus baru atau lebih tinggi sepanjang bulan Desember dan Januari. Rawat inap naik 27 persen selama dua minggu terakhir,” imbuh data itu.John Swartzberg, spesialis penyakit menular dan profesor klinis emeritus di University of California, Berkeley School of Public Health, mengatakan baru-baru ini bahwa dia tidak berpikir varian Delta adalah ancaman khusus di Los Angeles di mana sebagian besar populasi telah terinfeksi virus korona , dan tingkat vaksinasi relatif tinggi.