Kasus Covid-19 AS Naik Lagi, Berlipat Ganda Selama Tiga Minggu

Washington: Kurva covid-19 di Amerika Serikat (AS) meningkat lagi setelah berbulan-bulan menurun. Jumlah kasus baru per hari berlipat ganda selama tiga minggu terakhir, didorong oleh varian Delta yang menyebar cepat, tingkat vaksinasi yang tertinggal, dan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli.Menurut data Johns Hopkins University, infeksi yang dikonfirmasi naik menjadi rata-rata sekitar 23.600 sehari pada Senin 12 Juli. Angka ini naik dari 11.300 pada 23 Juni. Semua kecuali dua negara bagian -,Maine dan South Dakota,- melaporkan bahwa jumlah kasus telah meningkat selama dua minggu terakhir."Jelas bukan kebetulan bahwa kami melihat waktu yang tepat untuk memperkirakan kasus terjadi setelah akhir pekan keempat Juli," kata Dr Bill Powderly, co-direktur divisi penyakit menular di Fakultas Kedokteran Washington University’s School of Medicine di St Louis, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu 14 Juli 2021.Pada saat yang sama, beberapa bagian negara bagian menghadapi resistensi vaksin yang dalam. Sementara versi mutan yang sangat menular dari virus korona yang pertama kali terdeteksi di India menyumbang bagian infeksi yang semakin besar.Secara nasional, 55,6 persen dari semua orang Amerika telah menerima setidaknya satu suntikan vaksin covid-19 , menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Lima negara bagian dengan lonjakan dua minggu terbesar dalam kasus per kapita semuanya memiliki tingkat vaksinasi yang lebih rendah: Missouri, 45,9 persen; Arkansas, 43 persen; Nevada, 50,9 persen; Louisiana, 39,2 persen; dan Utah, 49,5 persen.Bahkan dengan lonjakan terbaru, kasus di AS tidak mendekati puncaknya seperempat juta per hari pada Januari. Dan kematian rata-rata di bawah 260 per hari setelah mencapai lebih dari 3.400 selama musim dingin. Ini merupakan sebuah bukti seberapa efektif vaksin dapat mencegah penyakit serius dan kematian pada mereka yang terinfeksi.Namun, di tengah kenaikan, otoritas kesehatan di tempat-tempat seperti Los Angeles County dan St Louis bahkan memohon orang yang diimunisasi untuk melanjutkan mengenakan masker di depan umum. Dan pejabat Chicago mengumumkan Selasa bahwa pelancong yang tidak divaksinasi dari Missouri dan Arkansas harus dikarantina selama 10 hari atau diketahui telah di tes covid-19 negatif.Sementara itu, Departemen Kesehatan di Mississippi, yang menempati peringkat kematian terakhir secara nasional untuk vaksinasi. Mereka mulai memblokir posting tentang covid-19 di halaman Facebook-nya karena "meningkatnya informasi yang salah" tentang virus dan vaksin.Pejabat Mississippi juga merekomendasikan agar orang berusia 65 tahun ke atas dan mereka yang memiliki kondisi kronis yang mendasarinya menjauh dari kerumunan besar di dalam ruangan karena peningkatan 150 persen rawat inap selama tiga minggu terakhir.