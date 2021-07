Penasihat Gedung Putih Tegaskan Vaksin Ketiga Covid-19 Belum Diperlukan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Penasihat Kesehatan Gedung Putih Dr Anthony Fauci mengatakan vaksin covid-19 ketiga belum diperlukan saat ini. Menurutnya, setiap warga yang sudah divaksin penuh, tidak memerlukan vaksin penguat itu atau booster.Fauci muncul di program ‘State of the Union’ CNN pada Minggu 11 Juli. Dia mencoba untuk memadamkan kebingungan atas pedoman pandemi covid-19 federal terbaru untuk memulai sekolah di musim gugur serta pertanyaan yang berkembang tentang perlunya suntikan booster.Pada Minggu, kementerian kesehatan Israel mengumumkan bahwa mereka akan mulai menawarkan booster kepada orang dewasa dengan sistem kekebalan yang lemah yang sudah memiliki dua dosis vaksin Pfizer-BioNTech, mengingat meningkatnya jumlah kasus di sana yang disebabkan oleh varian Delta Ditanya tentang perkembangan Dr. Fauci menekankan bahwa Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat berkomitmen untuk mengikuti sains dan mengatakan bahwa booster tidak direkomendasikan "sekarang," mengingat bahwa lebih dari 90 persen Rawat inap baru terkait covid terjadi pada pasien yang tidak divaksinasi Namun dia tidak menutup kemungkinan bahwa booster pada akhirnya akan disarankan untuk populasi tertentu.Pfizer-BioNTech mengumumkan minggu lalu bahwa mereka sedang mengembangkan vaksin virus korona yang ditargetkan untuk varian Delta dan juga memiliki hasil yang menjanjikan dari penelitian orang-orang yang menerima suntikan booster.“Dengan suntikan ketiga, Anda mendapatkan lima hingga 10 kali jumlah antibodi yang Anda miliki dari dosis kedua,” kata Dr. Scott Gottlieb, mantan kepala Food and Drug Administration yang sekarang menjadi anggota dewan Pfizer.Tetapi sementara Dr. Gottlieb mencatat bahwa Pfizer dan badan-badan federal akan bertemu di awal minggu untuk membahas data tentang booster, Dr. Fauci mengatakan bahwa studi tambahan diperlukan."Apa yang dilakukan oleh perusahaan farmasi Pfizer, mereka melakukan studi mereka sendiri dan berkata, 'Anda tahu, kami pikir Anda akan membutuhkan dorongan,'" katanya di ‘Face the Nation’, seperti dikutip The New York Times, Senin 12 Juli 2021.Badan-badan federal, tambahnya, sedang melakukan penelitian independen mereka sendiri pada pertanyaan pendorong.Jawaban Dr. Fauci atas pertanyaan yang terus menghantui, lebih dari satu tahun memasuki pandemi, mencerminkan peran gandanya: secara resmi, sebagai kepala penasihat medis Presiden Biden, dan secara tidak resmi, sebagai kepala penasihat medis publik.Pada Jumat, CDC merilis pedoman baru untuk pembukaan kembali sekolah yang mencakup daftar opsi tentang masker wajah, jarak sosial, dan ventilasi. Tetapi dalam menekankan bahwa prioritas utama harus kembali ke pendidikan kelas tatap muka, agensi tersebut mengatakan bahwa tidak setiap item harus dipenuhi dan bahwa yurisdiksi lokal harus mengeluarkan panduan mereka sendiri.Dr. Fauci menangkis kritik bahwa CDC tampaknya tidak konsisten dengan pedoman berturut-turut. Dia mencatat bahwa badan tersebut menanggapi data secara luas tetapi wilayah setempat harus gesit dalam menanggapi situasi mereka sendiri.“Jika Anda tidak dapat menerapkannya, Anda harus tetap melakukan semua yang Anda bisa dengan pengujian, dengan pedoman yang memungkinkan orang, misalnya, di ruang makan ketika Anda berkumpul, ketika Anda sakit tidak datang ke sekolah, melakukan semua yang Anda inginkan. bisa untuk menjaga agar kelas tatap muka tetap berjalan,” katanya pada program ABC “This Week.”(AZF)