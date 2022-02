Populer Internasional: AS Tuntut Penyelidikan Kematian Warga oleh Israel hingga Omicron BA.2

1. AS Tuntut Penyelidikan Kematian Warganya yang Tewas Usai Ditahan Militer Israel

2. Muncul di Hadapan Publik, Kim Jong-un dan Istri Hadiri Konser Imlek

Washington: Warga negara Amerika Serikat (AS) Omar Assad tewas usai tentara Israel menahannya di Tepi Barat, Palestina. Terkait hal ini, Pemerintah AS mengatakan sangat prihatin dan menuntut penyelidikan kematian warganya tersebut.Kabar tersebut menjadi berita terpopuler internasional Medcom yang disertai artikel lainnya yang menengahkan isu tentang Kim Jong-un dan istri kembali muncul dihadapan publik.Kemudian WHO mengatakan Subvarian Omicron BA.2 tidak lebih parah dibanding aslinya. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Warga negara Amerika Serikat (AS) Omar Assad tewas usai tentara Israel menahannya di Tepi Barat, Palestina . Terkait hal ini, Pemerintah AS mengatakan sangat prihatin dan menuntut penyelidikan kematian warganya tersebut."Kami mencatat pernyataan publik atas laporan Investigasi Komandan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ke dalam kasus ini dan temuannya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 2 Februari 2022."Termasuk penentuan bahwa insiden itu menunjukkan penyimpangan yang jelas dari penilaian moral dan kegagalan untuk melindungi kesucian kehidupan manusia manapun," lanjut dia.Dari ringkasan publik IDF tersebut, dilaporkan tindakan disipliner sudah diambil terhadap komandan Batalyon, Netzah Yehuda dan petugas lain yang bertanggung jawab atas unit yang terlibat dalam insiden itu.Apa yang menjadi motif pembunuhan itu? Simak di tautan ini Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghadiri konser Tahun Baru Imlek di ibu kota pada Selasa, 1 Februari 2022 bersama sang istri, Ri Sol Ju. Untuk pertama kalinya dalam lima bulan terakhir, Kim dan sang istri muncul di hadapan publik.