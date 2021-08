Kenapa AS Harus Keluar dari Afghanistan Paling Lama 31 Agustus Mendatang?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabul: Banyak yang bertanya-tanya mengapa Presiden Amerika Serikat ( AS) Joe Biden ngotot harus selesai evakuasi dari Afghanistan pada 31 Agustus 2021. Pasalnya, setelah Taliban berkuasa, proses evakuasi jadi terburu-buru dan membuat bandara Kabul kacau.Sebenarnya, 31 Agustus ditetapkan sebagai hari terakhir militer AS ada di Afghanistan karena kesepakatan presiden AS terdahulu, Donald Trump. Pada Februari 2020, Trump membuat kesepakatan dengan Taliban bahwa semua pasukan Negeri Paman Sam akan mundur dari Afghanistan pada 1 Mei 2021.Namun, ketika Biden mulai menjabat pada Januari lalu, ia memerintahkan untuk peninjauan kembali. Baru pada 14 April, Biden umumkan empat bulan penundaan dari tenggat waktu Trump."Pasukan AS dan NATO akan keluar dari Afghanistan sebelum kita menandai peringatan 20 tahun serangan keji pada 11 September," kata Biden, dikutip dari AFP, Rabu, 25 Agustus 2021.Fokusnya adalah untuk mengevakuasi sisa 2.500 tentara AS, beberapa ribu tentara NATO, dan sekitar 16.000 kontraktor sipil yang tetap berada di negara itu.Para kritikus mengatakan gabungan penarikan AS dan peringatan 20 tahun serangan 9/11 mungkin tidak terlihat bagus.Pada awal Juli, Biden menetapkan tanggal hari terakhir AS ada di negara konflik itu. "Misi militer kami di Afghanistan akan berakhir pada 31 Agustus," katanya.Washington juga ingin memberi pemerintah Afghanistan lebih banyak waktu untuk mengatur perangnya melawan Taliban, termasuk menyerahkan pangkalan dan peralatan yang sebelumnya dikuasai AS kepada pasukan Afghanistan.