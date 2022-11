Populer Internasional: Janji Indonesia di G20 hingga Perdamaian Rusia-Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Indonesia Berhasil Tepati Janji dalam Jalankan Presidensi G20

Taiwan Gelar Pilkada di Tengah Ketegangan dengan Tiongkok

Pengamat: Selama Rusia Tak Berubah, Perdamaian dengan Ukraina Sulit Digapai

(WIL)

Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia berhasil menepati janji dalam menjalankan Presidensi G20 dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan Indonesia pun membuahkan pujian dari komunitas internasional.Pernyataan Menlu Retno tersebut menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Minggu, 27 November 2022.Dua berita terpopuler lainnya adalah pemilihan umum kepala daerah di Taiwan dan prospek perdamaian antara Rusia dan Ukraina.Indonesia dinilai sukses memimpin G20, meski presidensi tahun ini berada di tengah ketidakpastian situasi dunia dan geopolitik."Di awal presidensi G20, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen. Dan janji terseebut telah ditunaikan," kata Menlu Retno.Ia menuturkan, salah satu janji yang disampaikan Presiden Joko Widodo di awal Presidensi G20 Indonesia adalah menyuarakan kepentingan negara berkembang.Apa lagi yang disampaikan Menlu Retno terkait hal ini? Cek selengkapnya di sini Taiwan telah selesai menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada) pada Sabtu kemarin. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyebut pilkada ini bertujuan mengirim pesan kepada dunia mengenai tekad pulau yang dipimpinnya dalam menghadapi tekanan Tiongkok.Pilkada Taiwan, bertujuan memilih wali kota, bupati dan anggota penasihat lokal, berkutat seputar isu-isu domestik seperti pandemi Covid-19 dan angka kejahatan. Mereka yang terpilih tidak akan memiliki akses untuk berbicara seputar kebijakan Taiwan dalam menghadapi Tiongkok.Apa lagi yang disampaikan Tsai terkait pilkada Taiwan? Cek selengkapnya di sini Perdamaian dalam perang Rusia-Ukraina akan sulit tercapai bila politik luar negeri Moskow belum berubah. Hal ini diungkapkan pengamat internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra.Berbicara dalam panel bertajuk 'Russia - Ukraine War: What is The Latest Update? How Should Indonesia Respond?' Conference on Indonesia Foreign Policy (CIFP) 2022 di Jakarta, Radityo mengatakan bahwa dirinya pesimistis perdamaian dapat terjadi di saat situasi masih sama seperti sekarang."Pertama, sulit bagi (Presiden Rusia Vladimir) Putin untuk tiba-tiba mengubah kebijakan," katanya.Apa lagi yang disampaikan Radityo terkait perang Rusia-Ukraina? Cek selengkapnya di sini