Kala Dunia Tak Berdaya Diguncang Pandemi Covid-19

Gejala Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Penutupan Perbatasan dan Lockdown

Jakarta: Bukan tanpa alasan kata ‘pandemi’ menjadi Kata Tahun Ini atau Word of the Year 2020 versi kamus ternama Merriam-Webster. Pandemi menjadi kata paling dicari sepanjang tahun ini karena kemunculan virus korona yang mengguncang dunia: coronavirus disease 2019 atau biasa disingkat covid-19 Diakibatkan virus bernama severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2), penyakit covid-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan covid-19 sebagai wabah Darurat Kesehatan Publik Internasional pada Januari 2020, dan sebagai pandemi global dua bulan setelahnya. Covid-19 diyakini terkait dengan SARS-CoV dan coronavirus varian lain yang berasal dari kelelawar dan trenggiling.Berawal dari Tiongkok, covid-19 mulai menyebar ke beberapa negara di Asia dan pada akhirnya meluas hingga ke semua benua. Terhitung hingga 14 Desember 2020 pukul 19.30 WIB, situs pemantau Johns Hopkins University mencatat total kasus covid-19 di kancah global telah melampaui 72,3 juta dengan 1,6 juta lebih kematian dan 47.328.633 pasien sembuh.Gejala-gejala covid-19 begitu beragam, mulai dari tidak ada gejala sama sekali hingga sakit parah. Covid-19 sebagian besar menyebar dari cairan tubuh individu terinfeksi saat mereka bernapas, batuk, bersin, bernyanyi atau sekadar berbicara. Covid-19 juga dapat menyebar via permukaan terkontaminasi cairan tubuh individu terinfeksi.Karena sifat covid-19 yang mudah menular, WHO dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya merekomendasikan pemakaian masker oleh mereka yang terinfeksi. Selang beberapa waktu setelah adanya sejumlah studi, seruan pemakaian masker diperluas menjadi untuk semua orang, baik yang terinfeksi maupun tidak. Pemakaian masker begitu ditekankan saat seseorang berada di ruang publik.Selain penggunaan masker, metode pencegahan lainnya yang direkomendasikan WHO adalah menjaga jarak sosial/fisik (social/physical distancing), rajin mencuci tangan, menjaga daya tahan tubuh, menjauhi kerumunan dan lainnya. WHO juga mendorong negara-negara global untuk meningkatkan kapasitas tes covid-19 dalam mendeteksi siapa-siapa saja yang terjangkit. WHO pernah mengatakan bahwa tes covid-19 merupakan "tulang punggung" dalam perang melawan virus tersebut.Sebagai negara pertama terdeteksinya covid-19, Tiongkok berusaha keras meredam penyebaran penyakit tersebut, terutama di kota Wuhan yang berlokasi di provinsi Hubei. Namun terhitung pada 29 Januari, covid-19 telah menyebar ke semua provinsi di pulau utama Tiongkok.Otoritas Hubei mengunci rapat Wuhan, dan tidak membolehkan ada satu pun orang yang keluar masuk kota tersebut demi memutus mata rantai penyebaran virus. Kota-kota lain di Negeri Tirai Bambu pun mengadopsi langkah serupa. Musim liburan Tahun Baru Imlek kala itu meningkatkan kekhawatiran akan melonjaknya jumlah infeksi.Dari Tiongkok, covid-19 pun bermunculan di sejumlah negara lain di Asia. Hingga 30 April, setidaknya tercatat ada satu kasus covid-19 di semua negara Asia kecuali Korea Utara dan Turkmenistan.Asia menjadi benua terparah dilanda pandemi covid-19 di dua bulan pertama 2020, sebelum tren tersebut bergeser ke Eropa pada Maret. Hingga 13 Maret, jumlah kasus covid-19 di Eropa sudah melampaui Tiongkok, yang membuat WHO mulai mempertimbangkan Benua Biru sebagai episentrum virus tersebut. Empat hari kemudian, covid-19 sudah masuk ke semua negara di Eropa.Italia menjadi salah satu negara terparah dilanda covid-19 di Eropa. Kasus perdana covid-19 di Italia terkonfirmasi pada 31 Januari, saat dua turis asal Tiongkok dinyatakan positif terinfeksi saat berada di Roma. Sejak saat itu, infeksi covid-19 di Italia terus melonjak tajam yang memaksa pemerintah menutup semua penerbangan dari dan menuju Tiongkok.