Promosi Drakor The Glory, Netizen Salfok ke Wajah Song Hye Kyo yang Menua

Song Hye Kyo dalam konferensi pers drakor The Glory. Foto: allkpop

(SYN)

Jakarta: Song Hye Kyo akan membintangi drama Korea baru, The Glory . Namun, netizen salah fokus (salfok) ke penampilan aktris itu.Para pemeran The Glory hadir dalam konferensi pers di Seoul pada 20 Desember 2022 untuk membahas peran mereka dalam drama tersebut. Di antaranya Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Park Sung Hoon, dan Lim Ji Yeon.Kecantikan Song Hye Kyo menjadi sorotan oleh netizen. Namun, tak sedikit yang menyadari bahwa wajah pemain Descendants of the Sun (2016) itu mulai menunjukkan penuaan.Ada diskusi hangat di berbagai platform di mana netizen membagikan pendapat mereka tentang masalah penuaan Song Hye Kyo tersebut."Dia sangat tua," ucap seorang netizen."Dia tidak bisa melawan waktu," kata netizen lain."Dia selalu melakukan jenis akting yang sama di drama yang berbeda. Sebelumnya saya menonton dramanya karena dia cantik tapi sekarang saya menyerah," tutur seorang netizen.Namun, banyak netizen yang memaklumi penuaan di wajah Song Hye Kyo. Apalagi, usianya juga sudah 41 tahun."Dia berusia di atas 40 tahun, tentu saja, usianya akan mulai terlihat, dia tidak seperti vampir," kata netizen lain."Apakah itu salah? bahwa dia sudah tua?" ucap seorang netizen."Apakah semua orang mengharapkan dia abadi?" ujar netizen lain.Song Hye Kyo akan kembali menghibur para pecinta drama Korea (drakor) melalui The Glory. Serial ini tayang di Netflix.Dilansir dari Soompi, The Glory mengadakan konferensi pers dengan pemeran Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yeom Hye Ran, Park Sung Hoon, Jung Sung Il, penulis Kim Eun Sook, dan sutradara Ahn Gil Ho.The Glory menceritakan kisah mantan korban kekerasan brutal di sekolah yang bersumpah akan membalas dendam pada para pengganggu setelah menjadi wali kelas sekolah dasar dari anak pengganggunya.