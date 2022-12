Song Hye Kyo Main Drakor Baru The Glory, Rating 19+ di Netflix

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Para pemain drakor The Glory. Foto: Soompi

Drakor terbaru Song Hye Kyo rating 19+

(SYN)

Jakarta: Song Hye Kyo akan kembali menghibur para pecinta drama Korea ( drakor ) melalui The Glory. Serial ini tayang di Netflix.Dilansir dari Soompi, The Glory diperankan oleh Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yeom Hye Ran, Park Sung Hoon, Jung Sung Il, penulis Kim Eun Sook, dan sutradara Ahn Gil Ho.The Glory menceritakan kisah mantan korban kekerasan brutal di sekolah yang bersumpah akan membalas dendam pada para pengganggu setelah menjadi wali kelas sekolah dasar dari anak pengganggunya.Song Hye Kyo, yang sebelumnya bekerja sama dengan penulis The Glory, Kim Eun Sook dalam drama hit Descendants of the Sun, akan berperan sebagai protagonis pendendam Moon Dong Eun, sementara Lee Do Hyun akan berperan sebagai pemeran utama pria Joo Yeojung.Song Hye Kyo menilai karakter Moon Dong Eun adalah seorang wanita dengan jiwa yang hancur yang memiliki banyak luka dan luka dari kekerasan sekolah masa kanak-kanak."Dia adalah karakter yang tidak dilindungi oleh siapapun, termasuk sekolahnya, orang tuanya, atau polisi. Dia memilih kematian tetapi kemudian bertanya-tanya, 'Mengapa hanya saya yang harus mati?' Sejak saat itu, dia merencanakan balas dendam putus asa dengan pemikiran bahwa mereka yang menyiksanya harus dihukum juga," tutur dia.The Glory akan memiliki peringkat usia 19+. Pasalnya, ada unsur kekerasan yang ekstrem."Alasan kami menjadikannya 19+ adalah karena ada pelecehan verbal dan kisah kekerasan di sekolah yang ekstrem, tetapi juga karena ini adalah kisah tentang memilih balas dendam pribadi, dan bukan balas dendam dalam sistem peradilan," papar Kim Eun Sook."Karena kami berada di posisi yang tidak mendukung balas dendam pribadi, kami pikir filosofi Dong Eun harus 19+. Saya percaya bahwa orang dewasa yang dapat menilai dengan baik harus menonton proyek ini." lanjut dia.The Glory akan merilis delapan episode Bagian 1 pada 30 Desember 2022, sementara delapan episode tambahan akan dirilis untuk Bagian 2 pada bulan Maret 2023.