Park Eun Bin Hanyut ke Pulau Terpencil di Drakor Terbaru

Sports Chosun melaporkan bahwa Park Eun Bin akan mengambil peran utama dalam drama baru berjudul Diva of the Deserted Island. Kemudian, disusul dengan pernyataan resmi dari perwakilan dari agensinya.“Ini adalah salah satu proyeknya (Park Eun Bin) yang sedang diulas,” kata perwakilan agensi, dikutip dari Soompi.Diva of the Deserted Island akan menjadi drama komedi romantis. Mengisahkan seorang gadis yang hanyut ke pulau terpencil setelah kecelakaan dan ditemukan 15 tahun kemudian. Ceritanya akan mengikutinya saat ia beradaptasi dengan dunia tempat ia terisolasi.Sutradara Oh Choong Hwan dan penulis Park Hye Ryun, yang sebelumnya bekerja sama dalam While You Were Sleeping dan Start-Up akan kembali bersama untuk drama baru ini.Park Eun Bin dikabarkan mendapat tawaran untuk berperan sebagai Mok Ha, seorang gadis yang pernah bercita-cita menjadi seorang penyanyi namun hanyut ke pulau terpencil.Awal tahun ini, Park Eun Bin menerima banyak pujian dan perhatian atas penampilannya yang luar biasa dalam drama hit Extraordinary Attorney Woo dan dia juga terkenal karena karyanya dalam drama lain seperti Do You Like Brahms? dan Stove League.