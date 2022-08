Raffi Ahmad dan Anya Geraldine Antusias Akhirnya Bisa ke New York Fashion Week

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenama fesyen asal Indonesia, Erigo-X kembali memboyong sejumlah selebriti ke New York Fashion Week. Tercatat ada 12 figur publik yang akan ikut dalam rombongan besar Erigo ke Amerika.Ke-12 artis yang diboyong Erigo di New York Fashion Week yaitu, Raffi Ahmad, Raline Shah, Enzy Storia, Angga Yunanda, Anya Geraldine, Refal Hady, Uus, Zee JKT48, Beby Tsabina, Prince Gabriel, Hassan Alaydrus, dan Iben MA.Mereka akan hadir di acara New York Fashion Week pada 12 September 2022. Ini merupakan pertama kalinya Raffi Ahmad ikut rombongan setelah tahun lalu tidak bisa hadir."Tahun ini pasti akan bera dr tahun kemarin. Tahun kemarin juga saya harusnya ikut berangkat karena gue belum buat visa. Senang banget akhirnya bisa terlibat, karena karya anak bangsa harus didukung," Raffi Ahmad.Hal serupa juga dirasakan Anya Geraldine. Bintang serial Layangan Putus itu juga seharusnya ikut tahun lalu, tapi dia berhalangan karena masih syuting. Anya pun bahagia tahun ini dia bisa ikutan datang ke Amerika."Jadi aku saat itu say yes karena tahun lalu ditawarin tapi tahun lalu lagi syuting enggak bisa. Tahun ini jadi bisa ikut, aku senang banget," kata Anya Geraldine.Erigo-X bakal tampil di panggung NYFW The Show yang digelar di Springs Studios, New York. Kehadiran para selebriti itu diharapkan bisa memperluas pasar mereka ke berbagai kalangan."Ada penyanyi, stand up comedian, kami ingin membuktikan Erigo tidak hanya untuk segelintir kalangan. Yapi ingin merangkul banyak level Masyarakat. Tentunya dengan support dari Tokopedia jad ya mudah-mudahan apa yang akan kita buat, kami ingin membuat masyarakat bangga dengan produk dan karya anak bangsa," kata CEO & Founder Erigo Muhammad Sadad.