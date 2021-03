Aktor Top Dwayne "The Rock" Johnson Coba Pengobatan Alternatif Bekam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jagat dunia maya dihebohkan dengan foto yang diunggah Dwayne Johnson alias The Rock. Aktor top itu memamerkan foto via Instagram, dirinya habis menjalani pengobatan alternatif bekam.Dalam foto itu tampak bulatan-bulatan merah memenuhi punggung The Rock."Pertama kali bekam di sini. Terlihat lebih pekat daripada rasanya, tetapi secara keseluruhan saya menikmati terapi ini," tulis The Rock pada keterangan foto.Lebih lanjut, The Rock mengatakan bahwa dirinya selalu mencoba berbagai cara agar tetap bugar dan berkelakar menyebut dirinya tua renta seperti dinosaurus."Selalu mencari teknik baru untuk menjaga (tubuh) dinosaurus berusia 250 juta tahun ini tetap seimbang dan optimal, bukan hanya (menjaga kesehatan karena) semua cidera saya di masa lalu, tetapi juga (untuk kesehatan sehari-hari demi aktivitas bersama) keluarga, pekerjaan, dan rutinitas harian," lanjut aktor 48 tahun itu.Ini bukan pertama kali The Rock membagikan pengalamannya dengan pengobatan tradisional. Sebelumnya, aktor Jumanji itu juga mengunggah foto tengah melakukan akupuntur.(ASA)