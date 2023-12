Intip Hadiah Spesial Natal BLACKPINK untuk BLINK

Berikut hadiah spesial Natal yang diberikan anggota BLACKPINK untuk BLINK.

Grup K-pop BLACKPINK telah menyiapkan hadiah spesial pada perayaan Natal untuk penggemarnya, BLINK. Kira-kira hadiah apa yang diberikan oleh Ji-soo, Rose, Jennie, dan Lisa?Memberikan hadiah pada perayaan Natal seperti sebuah tradisi yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk para anggota BLACKPINK. Mereka telah menyiapkan hadiah spesial untuk BLINK dalam merayakan Natal 2023. Banyak penggemar yang tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan hadiah dari sang idola usai kabar mengenai kontrak BLACKPINK dengan YG Entertainment.Melalui unggahan video di saluran YouTube Haeng-bok Ji-soo 103 persen, Minggu, 24 Desember 2023, anggota tertua BLACKPINK itu terlihat sedang mempersiapkan kue untuk perayaan Natal. Ji-soo menunjukkan keterampilan menghiasnya kepada BLINK. Ini bisa dikatakan menjadi salah satu hadiah untuk penggemar BLACKPINK karena biasanya grup tersebut jarang sekali mengunggah konten seperti ini.Sama halnya dengan Ji-soo, rapper BLACKPINK ini memberikan hadiah untuk BLINK melalui saluran YouTube Jennieeubyjane Official, Sabtu, 23 Desember 2023. Dalam video terbarunya itu, Jennie memperlihatkan keterampilannya dalam menyanyikan lagu bertema musim dingin.Pada bagian awal, Jennie menyanyikan lagu bertajuk "SNOW" milik Zion.T. Kemudian, ia melanjutkannya dengan lagu milik SIA yang sempar viral di TikTok bertajuk "Snowman". Kualitas vokal milik Jennie pun mendapatkan banyak apresiasi dari penggemarnya.Seperti diketahui bahwa Rose memiliki anjing peliharaan bernama Hank. Dalam kesempatan kali ini, ia merilis hadiah Nagal untuk BLINK dengan Season Greeting: from HANK & ROSE To You [2024]. Para penggemar tentunya sangat antusias dan langsung memesannya. Hadiah itu telah dirilis pada 8 Desember 2023.Biasanya Lisa akan mengunggah konten menari di saluran YouTube Lilifilm. Namun berbeda pada perayaan kali ini. Anggita termuda dari BLACKPINK ini mengunggah sebuah video cover lagu milik Britney Spears yang bertajuk "My Only Wish", Senin, 25 Desember 2023. Tentu saja ini menjadi kejutan spesial karena seperti yang diketahui bahwa Lisa menempati posisi Main Dancer di grupnya. Hal itu membuat Lisa jarang menunjukkan kualitas vokalnya.Itulah hadiah spesial Natal yang diberikan keempat anggota BLACKPINK untuk penggemarnya, BLINK. Kalau idola Sobat Medcom juga memberikan hadiah nggak ya?