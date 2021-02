Jumlah Followers Instagram Dayana Berkurang Drastis, Fiki Naki Minta Maaf

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kisruh antara Youtuber Fiki Naki dengan gadis cantik asal Kazakhstan, Dayana kini terus berlanjut. Seperti diketahui permasalahan awalnya muncul karena miskomunikasi terkait bayaran konten video Valentine's Day yang sudah disepakati antara Fiki Dan Dayana.Meski demikian, hubungan Dayana dengan Fiki Naki sebenarnya baik-baik saja, namun akibat beberapa pernyataan Dayana yang dianggap sombong membuat pengikut instagramnya yang juga didominasi netizen Indonesia kini beramai-ramai unfollow, bahkan ada yang mengajak untuk mereport massal akun Dayana.Hingga Kamis sore tanggal 18 Februari 2021, jumlah pengikut Dayana kini menjadi 1,8 juta dari yang tadinya tembus di angka 2 juta lebih followers.Tak hanya himbauan unfollow, banyak juga netizen Indonesia yang melontarkan kalimat-kalimat bernada ujaran kebencian untuk Dayana.Mengetahui hal itu, Fiki Naki pun akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Dayana. "you are doing fine, Iam sorry for all the hate that you've received. (kamu baik-baik saja, saya minta maaf atas semua cacian yang kamu terima(," tulis Fiki di akun instagramnya.Sebelumnya, Dayana membuat geram netizen +62 karena ucapannya yang menyebut dirinya tidak butuh penggemar Indonesia dan tidak peduli dengan kepopulerannya di Indonesia."Sebenarnya aku ingin datang ke Indonesia. Akan tetapi, setelah semua hujatan yang kuterima, aku berpikir bahwa aku tak membutuhkannya (datang ke Indonesia),” kata Dayana dalam sebuah video di instagram miliknya @demi.demik.“Aku akan lebih populer di Rusia dan sekarang aku (bahkan) sedang menunggu seorang vlogger terkenal (dari Rusia). Jadi, itu mungkin yang menjadi alasan kenapa aku bahkan tidak peduli tentang kepopuleranku (di Indonesia) karena aku punya banyak sekali kenalan-kenalan vlogger terkenal di sekelilingku. Aku tahu bahwa mereka pasti akan mendukungku," bebernya.(ACF)