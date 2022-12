Akun YouTube Arief Muhammad Kena Hack, Ada Elon Musk Sedang Live

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Arief Muhammad baru saja mendapat kabar buruk tentang YouTubenya. Lewat unggahan Instagramnya, Arief Muhammad mengaku Akun YouTubenya diretas dan Ia juga meminta para subscriber untuk mengabaikan video yang ada di dalamnya."Akun Youtube gue dihack. Untuk sementara abaikan dulu ya video-video yang diupload di sana," tulis Arief Muhammad pada Kamis, 22 Desember 2022.Kini akun YouTube Arief Muhammad menampilkan tayangan live atau siarang langsung dari Elon Musk yang merupakan CEO Tesla dan Twitter."Wah lagi LIVE. Jadi begini.. Team Elon nggak kira-kira nih nyari panggungnya," tulis Arief Muhammad.Akunnya juga kini berubah nama menjadi Tesla Stream. Berdasarkan pantauan Medcom.id, kini siaran langsung Elon Musk tersebut sedang ditonton lebih dari tiga ribu orang."Elon Musk: CEO of FTX was arrested! Don't PANIC! I Know What to DO!," judul siaran langsung di YouTube Arief Muhammad.