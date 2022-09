Denny Sumargo dan Vino G. Bastian Menangis Teringat Mendiang Ayah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sejumlah pemain film Miracle In Cell No.7 versi Indonesia diwawancara secara personal membahas kedekatan mereka dengan ayah masing-masing. Air mata pun menetes ketika mengenang sosok ayah.Dalam video berdurasi 12 menit, Vino G Bastian, Indro Warkop, Tora Sudiro, Denny Sumargo, Bryan Domani, Indra Jegel dan Rigen Rakelna menangis saat mengisahkan pengalaman mereka bersama ayah masing-masing. Denny Sumargo misalnya yang tidak pernah bertemu ayahnya sejak kecil."Sejak dalam kandungan ibu gua sampai umur 25 tahun, tidak pernah ketemu bapak gue sama sekali. Jadi, bapak gue itu pernah menikah sebelum dia menikah dengan ibu gue, dan dia memiliki anak dan anak itu yang menghibungi gue," kata Denny Sumargo."Di situ akhirnya gue mau bertemu bapak gua. Akhirnya obrolan basa-basi itu berakhir 1 jam, dan gue berpikir kalau gue akan bertemu lagi dengan beliau di kemudian hari. Tapi takdir tidak berkata seperti itu. Hari berikutnya beliau dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa," kenang Denny Sumargo menangis.Sementara Vino G Bastian mengaku dirinya menyesal karena selama ini tidak pernah memeluk ayahnya. Padahal, sosok ayah merupakan orang penting bagi perjalanan Vino."Ternyata gue tidak pernah memeluk dia. Tidak pernah ada touch yang benar-benar dekat sekali. Terima kasih sudah bisa menjadi sahabat sejati buat aku, sudah bisa menjadi the real hero dalam hidup aku dan i miss you so much," ucap Vino sambil mengusap air mata.Hal senada juga disampaikan Indro Warkop, yang tidak sempat ia sampaikan kepada mendiang ayahnya."Hal yang paling saya ingat adalah saat dia mengatakan, kejujuran adalah sebuah kehormatan. Banyak sekali harapan saya untuk ayah saya. Kenapa saya tidak sempat minta maaf, memaafkan atau apapun itu, karena memang waktu itu, saya tidak ngerti," tuturnya.Bryan Domani tak kalah haru. Dia menyebut sang ayah selalu menuruti keinginannya sehingga Bryan tak bisa hidup tanpa dukungan ayahnya.Rigen yang dikenal sebagai komedian juga ikut berderai air matanya. Dia menumpahkan isi hati kepada sang ayah."Rizki mau papa kayak dulu, kita bisa makan bareng, senang bareng, bisa ketawa ketiwi bareng. Ayolah pah, temenin masa tua mama, melihat cucu-cucunya lari-larian. Yah mungkin papah bisa bilang, kalau papah juga bisa lihat. Ya cuman suasananya sudah beda pa. Rizky kangen banget sama papah. Mungkin papa bukan satu-satunya manusia yang Rizky pengen peluk saat ini," kata Rigen.Video tersebut dibuat dalam mempromosikan film Miracle In Cell No 7. Film garapan Hanung Bramantyo itu akan tayang di bioskop pada 8 September 2022.