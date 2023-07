Han So Hee Dikabarkan Pacaran dengan Model, Ini Kata Agensi

(SUR)

Jakarta: Han So Hee , Korea Selatan aktris asal baru-baru ini diterpa rumor kencan dengan model Chae Jong Seok. Agensi lantas buka suara dan membantah informasi tersebut.Kabar hubungan asmara antara aktris cantik dan model tersebut muncul setelah mereka membagikan foto di Instagram. Warganet menunjukkan bahwa keduanya sering mengenakan pakaian dan mengunjungi lokasi yang sama.Bahkan belum lama ini, warganet juga menyadari Han So Hee dan Chae Jong Seok berangkat ke Paris pada waktu yang bersamaan.Menanggapi rumor tersebut, perwakilan dari agensi Han So Hee membantah dengan tegas kabar yang beredar di media sosial. Mereka menyebut keduanya hanyalah teman dekat.“Rumor kencan antara Han So Hee dan Chae Jong Suk sama sekali tidak benar,” ujar 9ato selaku agensi yang menaungi Han So Hee, seperti dikutip dari Soompi, Selasa, 4 Juli 2023.Sekadar informasi, Han So Hee merupakan aktris kelahiran 1994 yang memulai kariernya sebagai model. Ia kerap membintangi video musik dan untuk pertama kalinya terlibat dalam proyek serial drama pada tahun 2017.Nama So Hee kemudian menarik perhatian banyak warganet Korea maupun mancanegara setelah berperan sebagai Yeo Da Kyung dalam drama fenomenal The World of the Married yang tayang pada Maret 2020.Karena aktingnya dalam drama korea tersebut, Han So Hee berhasil menyabet sejumlah penghargaan bergengsi seperti Best New Artist di Asia Artist Awards 2020 dan Best Supporting Actress di Hallyu Drama Grand Prix 2021.