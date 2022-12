Lyodra Foto Bareng Han So Hee, Netizen Heboh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lyodra Ginting hadir menjadi salah satu bintang tamu di AAA (Asian Artist Awards) kemarin. Lyodra tampil di AAA membawakan lagu miliknya, "Sang Dewi".Selain menjadi bintang tamu, Lyodra juga membawa pulang piala Asia Celebrity Awards. Kehadiran Lyodra di acara itu membuatnya bertemu dengan artis luar negeri, termasuk dari Korea Selatan. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu pun mengabadikan momen bersama sejumlah artis lain.Lyodra sempat terlihat bersama dengan girl grup Korea Selatan, ITZY. Foto yang paling menghebohkan ketika Lyodra berswafoto dengan aktris Han So Hee.Foto Lyodra dan Han So Hee bahkan Han So Hee sempat trending di Twitter. Banyak warganet iri melihat Lyodra bisa berpose bersama artis sekelas Han So Hee. Banyak juga netizen memuji Lyodra tak kalah cantik dengan bintang serial The World of the Married itu."CANTIK DUA2NYA," tulis warganet."Buset Lyodra debut kek lu di kancah internasional plis banget ini mah" @merstwee**Lyodra merupakan salah satu artis Indonesia terpilih yang mendapatkan kesempatan untuk tampil di acara Internasional seperti AAA. Sukses terus dan membanggakan nama Indonesia ya Lyodra!