Neck Deep Rilis Album Baru

(ASA)

Grup rock asal Inggris, Neck Deep , merilis album self-titled melalui Hopeless Records. Album ini memuat sepuluh track antara lain "Dumbstruck, Dumbf**k," "Sort Yourself Out," "They May Not Mean To (But They Do)," "Heartbreak of The Century," dan lagu yang berkisah tentang kemungkinan invasi alien di Bumi, "Take Me With You."“Kami bekerja keras untuk membuat album ini, namun selama proses penggarapan album ini kami tetap setia dan jujur kepada diri kami sendiri yang pada akhirnya membuat album ini bisa mencerminkan diri kami yang sebenarnya bahkan sampai yang paling mendasar,” ujar vokalis Neck Deep, Ben Barlow.“Kami tidak sabar untuk semua orang bisa mendengarkan album ini dan bisa ikut merasakan apa yang kami rasakan ketika menuliskan lagu-lagunya. Dan pastinya kami juga tidak sabar untuk bisa mendengarkan lagu-lagu ini dinyanyikan kembali saat kami pergi tur sepanjang tahun ini.”Sudah lebih dari satu dekade sejak Neck Deep dibentuk oleh kakak-beradik Ben dan Seb Barlow di Wrexham, Wales, Inggris. Dari mulai saat para personilnya masih ceroboh dan naif, hingga kini saat mereka telah menjadi salah satu band yang mendefinisikan banyak band pop-punk yang digemari para remaja, mereka telah menjadi salah satu band Inggris yang paling sukses secara global. Prestasi Neck Deep telah mencakup album mereka yang sering kali menduduki peringkat 5 besar di Amerika Serikat dan Inggris, sejumlah tur dunia, lagu-lagu yang viral, dan lebih dari 1 miliar stream. Semuanya mereka raih hanya dalam kurun waktu 10 tahun.Di Asia Tenggara, Neck Deep telah membentuk ikatan yang kuat dengan fanbase-nya. Di Indonesia sendiri, Neck Deep memiliki lebih dari 2 juta pendengar. Indonesia saat ini menjadi negara dengan pendengar Neck Deep paling banyak di dunia, disusul oleh Malaysia, Thailand dan juga Filipina dalam daftar 10 negara teratas berdasarkan data streaming.Neck Deep baru-baru ini juga telah menyelesaikan tur Asia 2023 mereka yang turut mengunjungi Indonesia. Di Tanah Air, mereka tampil di Surabaya, Jakarta, dan Medan. Konser mereka di Jakarta terbilang istimewa, sebab dua band pop-punk Tanah Air ternama ikut meramaikan rangkaian konser malam itu yaitu Pee Wee Gaskins dan Summerlane. Pada tur yang sama, Neck Deep juga menyambangi Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.“Album ini adalah album yang mewakili suara kami mengenal diri kami sendiri dan kemampuan yang kami miliki,” jelas Ben.“Tanpa alasan yang lebih lanjut, album ini pokoknya mencerminkan kami sebagai band. Walau benar sekarang kami adalah seorang penulis lagu yang profesional tentunya kami benar-benar fokus dengan apa yang kami kuasai - tapi di waktu yang bersamaan kami juga mengedepankan proses penggarapan album ini, di mana kami juga bersenang-senang dan harus menikmati proses penulisan lagu-lagunya. Walau sulit untuk dijelaskan, secara musik, akan ada beberapa ornamen atau tanda-tanda kecil yang membuat sebuah lagu itu adalah lagu Neck Deep. Hal ini terjadi jika kita semua berada di satu ruangan dan semuanya merasa terhubung, dan ini sesuatu yang selalu kami lakukan.”Proses rekaman pada album ini mengikutsertakan semua personil Neck Deep yaitu Ben Barlow sebagai vokalis, Seb Barlow di bagian bass, Matt West dan Sam Bowden sebagai gitaris, serta Matt Powles di bagian drum.