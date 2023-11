Lirik dan Makna Lagu Neck Deep 'December' Lengkap Beserta Artinya

Baca juga: Neck Deep Umumkan Album Baru dan Rilis Lagu tentang Harapan

Lirik Lagu December – Neck Deep



Terjemahan Lagu Neck Deep – December

Jakarta: Sebentar lagi memasuki bulan Desember, biasanya saat memasuki bulan yang baru biasanya kita akan teringat dengan kenangan apapun di bulan tersebut, contohnya seperti lagu yang biasa didengar sehari-hari yang mungkin mempunyai kenangan tersendiri di bulan itu.Contoh lagu yang mungkin akan mengingatkan kita tentang kenangan di bulan desember mendatang adalah lagu milik Neck Deep yang berjudul December. Lagu Neck Deep yang rilis pada 2015 ini masuk ke dalam album yang bertajuk Life’s Not Out to Get You.Lagu Neck Deep yang berjudul December ini mempunyai makna tentang seorang pria yang patah hatinya pada bulan Desember. Pria tersebut merasa hatinya hancur setelah kekasihnya berselingkuh dengan pria lain. Pria tersebut kemudian merelakan kekasihnya pergi dan berharap agar wanita tersebut bisa bahagia.Berikut Medcom.id telah menulis lirik lagu dan terjemahan lagu December - Neck Deep.Stumbled around the block a thousand timesYou missed every call that I had triedSo now I'm giving upA heartbreak in mid DecemberYou don't give a fuckYou never remember meWhile you're pulling on his jeansGetting lost in the big cityI was looking out our windowWatching all the cars goWondering if I'll see ChicagoOr a sunset on the west coastOr will I die in the coldFeeling blue and aloneI wonder if you'll ever hear this song on your stereoI hope you get your ballroom floorYour perfect house with rose red doorsI'm the last thing you'd rememberIt's been a long lonely DecemberI wish I'd known that less is moreBut I was passed out on the floorThat's the last thing I rememberIt's been a long lonely DecemberCast me aside to show yourself in a better lightI came out grieving, barely breathing and you came out alrightBut I'm sure you'll take his handI hope he's better than I ever could have beenMy mistakes were not intentions this is a list of my confessions I couldn't sayPain is never permanent but tonight it's killing meI hope you get your ballroom floorYour perfect house with rose red doorsI'm the last thing you'd rememberIt's been a long lonely DecemberI wish I'd known that less is moreBut I was passed out on the floorThat's the last thing I rememberIt's been a long lonely DecemberI miss your faceYou're in my headThere's so many things that I should have saidA year of suffering, a lesson learnedI miss your faceYou're in my headThere's so many things that I should have saidA year of suffering, a lesson learnedI hope you get your ballroom floorYour perfect house with rose red doorsI'm the last thing you'd rememberIt's been a long lonely DecemberI wish I'd known that less is moreBut I was passed out on the floorThat's the last thing I rememberIt's been a long lonely DecemberTersandung sekitar blok ribuan kaliTak terjawab setiap panggilan yang telah kucoba, kini aku menyerahPatah hati di pertengahan desemberKau tak peduliKau tak pernah mengingatku ketika kau menarik jeans-nyaTersesat di kota besarAku melihat keluar jendelamuMelihat semua mobil pergiIngin tahu jika aku akan melihat ChicagoAtau matahari terbenam di pantai baratAtau akankah aku mati kedinginan?Merasa sedih dan sendiriAku bertanya-tanya pernahkah kau mendengar lagu ini di stereo-muAku berharap kau mendapat ruangan yang megahRumah sempurnamu dengan pintu berwarna merah mawarAkulah hal terakhir yang akan kau ingatSudah berlangsung lama, kesepian dibulan DesemberKuharap aku tahu kekurangan itu adalah kelebihanTapi aku sudah pingsan di atas lantaiDan itu hal terakhir yang kuingatSudah berlangsung lama, kesepian dibulan DesemberLempar aku ke samping untuk menunjukkan-mu cahaya yang lebih baikAku keluar bernafas, nyaris tak bernafas, dan kau keluar baik-baik sajaTapi aku yakin kau akan memegang tangan-nyaAku berharap dia lebih baik darikuKesalahanku bukanlah maksudInilah daftar pengakuanku yang tak bisa kuucapkanRasa sakit takkan selamanya tapi malam ini ia membunuhkuAku merindukan wajahmuKau ada di dalam kepalakuAda begitu banyak hal yang harusnya kukatakanBertahun menderita, sebuah pelajaran didapat