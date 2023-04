Terkait Royalti, Ahmad Dhani Mengaku Tahan Kesal pada Once sejak 13 Tahun Lalu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pentolan band Dewa, Ahmad Dhani, mengaku sudah lama memendam kekesalan dengan mantan vokalis bandnya, Once Mekel. Pasalnya, Dhani menuding Once dalam penampilan-penampilan solonya kerap membawakan lagu Dewa tanpa izin.Hal itu diungkapkan Dhani kepada awak media, di Kuningan, Jakarta Selatan, pada 6 April 2023."Kesalnya baru sekarang.""Kemarin enggak kesal, masih sabar. Tapi sakit hati sudah dari 2010? Oh, iya dong," kata Dhani.Dhani sendiri telah memberikan somasi kepada Once untuk tidak membawakan lagu Dewa dalam penampilan solonya. Namun, Once dalam pernyataannya mengaku dirinya tidak melanggar hukum bila membawakan lagu Dewa, karena telah dijamin dalam Undang-Undang terkait Hak Cipta.Once juga menceritakan bahwa dirinya tak pernah membawakan lebih dari tiga lagu Dewa dalam penampilan solonya. Kini, Once pun hanya membawakan satu lagu Dewa yang dia ciptakan, yaitu "Cemburu."Polemik ini akhirnya ditutup Dhani dengan adanya kesepakatan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang kini memberlakukan sistem lisensi kepada para promotor yang ingin menggelar acara musik. Sistem ini mengharuskan para promotor mendaftarkan lagu-lagu yang akan dibawakan dalam konser atau acara musik mereka. Administrasi ini membuat para pencipta lagu terjamin hak royaltinya."Yang penting kedepan adalah, ternyata perdebatan ini itu sudah selesai, kesempatan ini akhirnya menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi pengarang lagu, bukan buat penyanyi ya.""Maaf-maaf saja, LMKN sejatinya dibuat untuk melindungi hak-hak pengarang lagu. Kita, saya, sudah punya group discussion pengarang lagu," tukas Dhani.