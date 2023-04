Once: Berat jadi Vokalis Dewa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Once Mekel mengatakan bahwa menjadi vokalis Dewa adalah tantangan berat. Hal itu karena lagu-lagu Dewa membutuhkan teknik bernyanyi yang tinggi."Jadi vokalis Dewa ngga mudah, itu band rock dengan lagu pop. Makanya cewek suka, cowok suka. Cewek suka lagunya, cowok suka energinya. Enggak mudah kalo mau manggung (harus) ada persiapan, istirahat cukup," jelas Once.Stamina yang fit menurut Once mutlak dibutuhkan bagi siapa saja vokalis yang membawakan lagu-lagu Dewa, terlebih lagu-lagu Dewa membutuhkan energi yang besar."Vokalis adalah orang yang (dituntut) paling sehat di dalam band," tukas Once.Dengan segala dedikasi yang pernah dia lakukan bersama Dewa, apa yang kini dilakukan Ahmad Dhani kepada Once membuatnya cukup kecewa,"Saya merasa punya kontribusi dengan Dewa," tukas Once.Once menjadi vokalis Dewa menggantikan Ari Lasso pada tahun 1999. Setahun kemudian Dewa merilis album Bintang Lima yang meraih kesuksesan luar biasa. Once kemudian keluar dari Dewa tahun 2011. Sejak saat itu, Dewa tampil dengan konsep kolaborasi dengan beberapa vokalis, antara lain Virzha, Ello, Ari Lasso, dan juga Once.Polemik ini muncul setelah sebelumnya Ahmad Dhani mengumumkan bahwa dirinya melarang Once membawakan lagu Dewa."Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini, saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19," kata Ahmad Dhani di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa, 28 Maret 2023.Dhani beralasan bahwa setelah Lebaran 2023, Dewa memiliki jadwal konser yang padat dan dirinya tidak ingin konser Dewa terganggu dengan Once yang juga membawakan lagu Dewa dalam penampilan solonya."Karena sekarang Dewa 19 sedang melakukan tur. Habis lebaran, nanti 2 kali (manggung) dalam seminggu, itu tur bersama Dewa 19. Jadi, tidak boleh ada konser lain yang mengganggu yang menggunakan lagu Dewa 19.""Saya menjaga kemurnian dari konser Dewa yang dilangsungkan setelah lebaran. Sampai nanti saya umumkan lagi. Karena konser Dewa 19 sampai Desember 2023 full," tukas Dhani.