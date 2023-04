Ahmad Dhani Pernah Ajak Once Bikin Single Baru, tapi Ditolak Mentah-mentah!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dewa 19 merilis video klip single teranyar mereka yang berjudul "Love Is Blind" pada Selasa, 4 April 2023. Single ini sebenarnya merupakan versi remake dari lagu "Cinta Itu Buta" karya Ahmad Dhani bersama grup Mahadewa.Dalam menggarap proyek ini, Dhani bersama gitaris Dewa 19, Andra Ramadhan, berkolaborasi bersama enam musisi rock legendaris dunia. Mereka adalah Jeff Scott Soto, Dino Jelusic, Ron 'Bumblefoot' Thal, Billy Sheehan, Derek Sherinian, dan Simon Phillips.Dhani membeberkan bahwa sebelum ia dan Andra berkolaborasi dengan para musisi internasional itu, ia sempat menawarkan Once Mekel untuk membawakan "Love Is Blind". Namun, Dhani menyebut kalau Once tidak berminat."Lagu ini pernah saya tawarkan ke Once, dan Once kurang merespons dengan baik. Ya, saya sih maunya (Dewa 19) ada single baru dengan Once, karena lagu ini Once yang nyanyi juga menurut saya bisa jadi bagus," kata Ahmad Dhani dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Selasa, 4 April 2023.Pentolan Dewa 19 itu menyebut kalau Once tidak memberikan respons lebih lanjut terhadap tawarannya. Namun, Dhani mengaku sama sekali tak masalah mendapat penolakan dari Once."Ditolak mentah-mentah. (Alasannya) nggak ada, didiemin aja," ujar Dhani."Tapi ternyata Once cuek aja, ya sudah, nggak apa-apa. Kita ya elus dada aja," imbuhnya.Di sisi lain, Dhani justru mensyukuri penolakan Once. Sebab, hal itu nyatanya membukakan pintu bagi Dewa 19 untuk bisa berkolaborasi dengan para musisi rock legendaris dunia.Dalam proyek ini, Dhani bertindak sebagai kiboris, penggubah, sekaligus produser. Ia juga ditemani kiboris lainnya, Derek Sherinian, yang merupakan eks supergrup Dream Theater. Pada gitar, Andra berduet bersama Ron 'Bumblefoot' Thal yang merupakan eks Guns N' Roses.Pada sektor ritmis, Dewa 19 mempercayakan Billy Sheehan dan Simon Phillips sebagai bassis dan penabuh drum. Billy Sheehan saat ini masih aktif di Mr. Big, sedangkan Simon Phillips merupakan eks Toto. Sementara pada vokal, ada duet Jeff Scott Soto yang merupakan eks Yngwie Malmsteen dan Dino Jelusic yang masih aktif sebagai vokal latar di grup Whitesnake.Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Dhani juga membeberkan bahwa sebelumnya, ia sudah lebih dulu menawarkan Richie Kotzen dari grup The Winery Dogs dan Joseph Williams dari Toto untuk mengisi vokal pada lagu ini. Namun pada akhirnya, Jeff dan Dino lah yang berjodoh dengan proyek ini."Saya puas. Dilihat dari cara nyanyi mereka berdua nih (Jeff dan Dino), kelihatan bahwa mereka menganggap lagu ini bagus banget, karena nyanyinya bagus banget," ucap Dhani.Sementara itu, proyek pembuatan video klip "Love is Blind" sendiri di kerjakan di sebuah studio di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Januari lalu.