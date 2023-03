Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Perseteruan Once Mekel dan Ahmad Dhani terus berjalan. Once Mekel mengaku sakit hati dengan keputusan Ahmad Dhani yang tidak memperbolehkannya menyanyikan lagu-lagu Dewa 19.Rasa sakit Once Mekel bukan karena pencekalan dari pentolan Dewa 19 tersebut, tetapi karena masalah ini sudah berimbas ke anaknya."(Sakit hati) ada lah pastinya. Anak saya sampai ditanya di sekolah 'ada apa sih?'," kata Once Mekel, ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Jumat, 31 Maret 2023.Apalagi sang anak harus menjadi juru bicara untuk menjawab permasalah dari sang ayah."Bayangin, papanya yang punya masalah, tapi anaknya yang harus jawab," ujar Once Mekel.Once juga sebenarnya sedang dilanda kebingungan. Ia tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan anaknya atas ultimatum Ahmad Dhani yang sudah menjadi isu nasional.Akhirnya, Once hanya mengambil jalan tengah untuk menjawab dengan sederhana pertanyaan itu."Inilah dinamikanya bapak-bapak cari duit," ucap Once Mekel.Sebelumnya, Once Mekel juga mengaku kecewa dengan Ahmad Dhani yang memilih untuk berbicara ke media dibandingkan kepada dirinya dulu terkait royalti. Once juga menilai sikap Ahmad Dhani tak elegan."Menurut saya, Dhani sebagai politisi setidaknya itu yang diakui, dia harus buat langkah yang komunikatif, elegan, substantif melalui jalur yang konstruktif ketika tidak puas. Bukan buat pernyataan dan menyetir publik seolah Once yang salah," tutur Once.