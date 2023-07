Festival Musik di Colomadu Kacau, Superman Is Dead Keluhkan Promotor ke Gibran

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band Superman Is Dead (SID) kembali aktif di Twitter untuk mengeluhkan festival musik Don't Stop - Take Your Dream yang digelar di De Tjolomadoe, pada Sabtu, 22 Juli 2023, kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kicauan ini sekaligus menjadi tanda aktifnya SID di Twitter setelah lebih dari dua tahun akun Twitter mereka tak aktif."Pak @gibran_tweet ini dibantu event-nya, EO kehabisan dana bayar vendor, penonton sudah pada datang tapi sound tidak nyala," cuit SID, Sabtu, 22 Juli 2023.Gibran sendiri tak lama kemudian merespons keluhan SID itu juga melalui Twitter."Tapi itu bukan di Solo," kata Gibran.Festival musik Don't Stop - Take Your Dream digelar di De Tjolomadoe yang secara administratif wilayah masuk ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.Keluhan juga datang dari dua penampil lain, yaitu Stand Here Alone dan Rebellionrose. Mereka membagikan kabar tentang festival yang kacau penyelenggaraannya itu."Sampai detik ini kejelasan acara di Don't Stop fest di De Tjolomadoe belum ada titik terang dari penyelenggara, dan kita juga kesusahan menghubungi pihak penyelenggara, dan pihak penyelenggara tidak ada memberi kabar ke kita dan acara belum dimulai sekarang," kata dua band punk itu.Festival musik ini juga mendatangkan band rock asal Bandung, Koil.Belakangan, festival musik dengan promotor yang tak bertanggungjawab sering terjadi. Sebelum Don't Stop festival, di Yogyakarta pada awal Juli lalu juga terjadi festival musik yang kacau penyelenggaraannya. Festival musik Jogja Koplo Fest yang sejatinya digelar pada 1 dan 2 Juli 2023 di Stadion Kridosono dibatalkan satu hari sebelum penyelenggaraan.