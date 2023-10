Makna dan Lirik Lagu 'You & Me' Jennie BLACKPINK

Lirik Lagu ‘You & Me’ Jennie BLACKPINK

(SUR)

Jakarta: Jennie BLACKPINK meluncurkan single solo terbarunya ‘You & Me’ pada Jumat, 6 Oktober pukul 11.00 WIB.Single pertamanya setelah sekitar lima tahun merilis ‘SOLO’ ini langsung menduduki puncak tangga lagu iTunes. “You & Me” mencapai No. 1 di iTunes Top Songs di setidaknya 53 wilayah berbeda di seluruh dunia.Selain itu, single yang sebenarnya sudah sering dinyanyikan Jennie selama tur dunia BLACKPINK ini juga melonjak ke puncak lebih dari satu chart realtime domestik, seperti Vibe dan Bugs, serta menduduki peringkat tinggi di Melon dan Genie.‘You & Me’ menceritakan romansa percintaan baru yang berfokus pada hubungan antara pria dan wanita yang saling mencintai. Yuk, simak lirik lagu Jennie ‘You & Me’ di bawah ini!You know I gotchaYou know that I got you like thatAin't nobody gonna have your back like the way I doYou love it, just say you doYou know you got meEverything you do, everything you didEverything I wish I was with makes me feel alrightI'm just saying, soI really like itNothin' in the world can make me feel the way you do, the things you doI really like itNothin' in the world can make me feel the way you do, the things you doI love you and meDancing in the moonlightNobody can seeIt's just you and me tonightI love you and meDancing in the moonlightNobody can seeIt's just you and me tonightLook at you, now, look at meHow you ever, ever gonna find someone like this?Look at you, now, look at m?How you ever, ev?r gonna find someone like this?You're the reason my heart skips, dropsJust a little touch, my world stopsFinally, I know that you're mineI don't wanna fallDon't wanna play this game of love, oh-eh-ohThere's nowhere to hideI really like itNothin' in the world can make me feel the way you do, the things you doI really like itNothin' in the world can make me feel the way you do, the things you doI love you and meDancing in the moonlightNobody can seeIt's just you and me tonightI love you and meDancing in the moonlightNobody can seeIt's just you and me tonightLook at you, now, look at meHow you ever, ever gonna find someone like this?Look at you, now, look at meHow you ever, ever gonna find someone like this?(Ever, ever gonna find someone like this)(Someone like this)Under the moonlight, all in the mood, likeYou should put a ring on it, "I do, I do" vibesDon't get the blue light, we gettin' nastyI found my new ride, here in the backseatLove so good, I bet he be cashing outI got him feeling that rush like he passin' outCouldn’t handle these curves, so he crashin’ nowBeep, Beep, with the way I can back it outI love you and me (Moonlight)(Moonlight)I love you and—I love you and me