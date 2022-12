Ada Playground di Tempat Konser Seventeen, Mau Konser atau Main?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seventeen menggelar konser hari ini, 28 Desember 2022 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK). Konser yang bertajuk “SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]” ini merupakan konser tambahan setelah sebelumnya juga mengadakan konser dengan tajuk yang sama pada 24 dan 25 September 2022.Melansir dari Instagram @mecimapro, acara konser Seventeen akan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Para penggemar sudah memenuhi lokasi konser sejak pagi sementara gerbang masuk dibuka mulai pukul 10.00 WIB.Peta venue dari konser Seventeen kali ini juga menarik perhatian karena ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh para penggemar sebelum masuk ke area konser.Pertama, penggemar masih bisa melakukan penukaran tiket di Tennis Indoor Senayan. Di sana juga, penggemar bisa membeli official merchandise serta berfoto di Photo Zone.Kemudian, yang lucunya adalah ada Playground di bagian Holding Area. Beberapa penggemar membuat lelucon akan Playground yang berada di tempat konser.“Besok playground di BETS (Be The Sun) isinya Carat (nama penggemar Seventeen) main assa hongsam (permainan Korea yang sering dimainkan oleh anggota Seventeen) pasti,” kata @ceruleankyeom di Twitter dalam caption-nya, 27 Desember 2022.“Seru bgt ga sih carat main di playground ala sebong gitu,” ujar @berrydashit membalas cuitan menfess dari base @caratstalk.Tak hanya itu, di Holding Area juga ada booth Food and Beverages dan booth official merchandise. Sementara, gerbang masuk telah dibuka dari pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.