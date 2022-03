VannDa, Fenomena Hip Hop Kamboja Rilis Album Baru dan Siapkan Tur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah sukses merilis album $KULL THE ALBUM pada tahun 2020, sebuah Album yang telah mengumpulkan lebih dari 300 juta streaming di semua layanan streaming musik, Artis dari Baramey Production, VannDa, telah memantapkan dirinya di puncak Industri musik Kamboja.Rilisnya "Time to Rise (feat. Master Kong Nay)" yang spesial dan banyak dipuji pada tahun 2021, saat ini telah memecahkan rekor video musik dengan 86 juta penonton di Kamboja. Lagu yang menduduki puncak tangga lagu ini telah meledak di seluruh Asia Tenggara dengan instrumentasi Khmer dengan suara Hip-Hop & Drill. VannDa telah memantapkan dirinya sebagai sosok musik Internasional pertama di Kamboja. Dan hari ini, dia mengumumkan rencananya untuk memanfaatkan momen ini dengan merilis dua single dari album selanjutnya, $KULL 2, yang akan dirilis dalam dua bagian, bagian pertama akan dirilis pada tanggal 20 Mei 2022 dan bagian kedua menyusul di akhir tahun. Single utama di album tersebut adalah "Bok Kalo", dengan video musik yang disutradarai oleh sutradara handal dari Baramey Production, Juvie Lin dan akan dirilis pada 18 Maret 2022.Promo $KULL 2 akan dijalankan bersamaan dengan serangkaian rencana konser yang ambisius dan belum pernah terjadi sebelumnya. Konser yang tidak akan pernah terpikirkan sebelumnya di Kamboja, sampai munculnya bintang asal Sihanoukville ini. Pada perilisan $KULL THE ALBUM bulan Juni 2020 lalu, sayangnya VannDa tidak bisa mengadakan konser, karena Pandemi yang menghentikan semua kehidupan sosial. Namun, di tahun 2022 ini, Vannda akan menjadi artis Kamboja pertama yang akan melakukan Tur solo dan menjual tiketnya ke seluruh negeri.Tur konser VannDa dimulai dengan konser $KULL THE ALBUM pada tanggal 9 April 2022 kemarin. Ini menjadi satu-satunya kesempatan VannDa untuk menampilkan Album lamanya, yang sangat digemari oleh para penggemarnya sejak tahun 2020. Karena album tersebut berhasil menghibur mereka dari rumah, saat dunia sedang menghadapi pandemi.Setelah itu, VannDa akan menjadi headliner dari Hanuman Beverages Khmer New Year Concerts, pada tanggal 14-16 April 2022 di Siem Reap, yang juga merupakan perayaan terbesar Kamboja tahun ini. Lalu untuk ‘$KULL 2: Part One’ akan dijadwalkan rilis pada tanggal 13 Mei 2022, diikuti dengan Tur Lokal ‘$KULL’ yang akan dimulai pada 25 Juni 2022 hingga awal Agustus 2022. Tur ini akan singgah ke 5 Kota, yaitu Phnom Penh, Siem Reap, Battambang, Kampong Cham dan kota kelahirannya, Sihanoukville. Ini akan menjadi tur konser indoor pertama di Kamboja selama musim hujan, melanjutkan tradisi VannDa yang berhasil memodernisasi industri musik Kamboja melalui popularitasnya.Pada November, VannDa akan merilis $KULL 2: Part Two. Dan Setelah itu, Vannda dan seluruh Roster Baramey (Sophia Kao, Kmeng Khmer, Vanthan, and others) akan memulai tur nasional sampai tahun 2023.Kesuksesan menghampiri VannDa di dalam negeri maupun luar negeri, saat ia terus menjadi perhatian Industri Musik Internasional. Setelah berhasil menghibur penggemarnya saat tampil di ASEAN Music Showcase Festival 2021 lalu dan diikuti dengan serangkaian lagu populernya yang telah ditonton lebih dari 20 juta orang di YouTube. Pada tahun 2021, VannDa memantapkan dirinya sebagai Breakthrough ASEAN Artist yang berhasil membawa karya dan sosok baru ke Industri musik Global.Dia mendapatkan beberapa penghargaan seperti, ‘Song of the Year’ dari Lifted Asia, ‘Music Video of the Year’, lalu lagunya terpilih menjadi ‘Top 100 songs Of The Year’ oleh Tim Editorial Apple Music untuk "Time to Rise (feat. Master Kong Nay)". Sebelumnya, artis Kamboja belum pernah ada yang masuk ke dalam Publikasi Internasional dan ini menjadikannya sesuatu yang berharga di kancah musik Asia. Pada tahun 2022 dan di masa yang akan datang, VannDa terus berupaya untuk menjadi yang terbaik bagi Kamboja dan yang terbaik untuk meningkatkan industri musik di Asia Tenggara.