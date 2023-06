Perdana! Rex Orange County Bakal Gelar Konser di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Rex Orange County melalui akun Instagramnya baru saja mengunggah jadwal konser yang menjadi bagian dari tur Live In Asia 2023. Kabar gembiranya, Indonesia masuk ke daftar salah satu negara yang akan dikunjungi.Selain itu, Rex Orange County juga diketahui akan membuka tur konsernya di beberapa kota di New Zealand, dan juga Australia.“NEW ZEALAND, AUSTRALIA & ASIA. Ini sudah lama datang, saya SANGAT bersemangat untuk mengumumkan acara ini dan bermain di beberapa kota ini untuk pertama kalinya,” tulis akun Instagram @rexorangecounty, Selasa, 13 Juni 2023.Ismaya Live selaku promotor yang membawa penyanyi dari lagu Best Friend itu juga mengabarkan bahwa Rex Orange County akan menggelar konser di Beach City International Stadium Ancol Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2023 mendatang.“Kembali tur pada musim gugur ini, Rex Orange County kembali dengan Live in Asia 2023 Tour, Bersiaplah untuk bernyanyi dan menari bersama dengan campuran terang hip-hop, jazz, dan musik pop kamar tidur. Berlangsung 14 Oktober di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.” tulis Ismaya Live.Melihat unggahan tersebut, banyak para penggemar berantusias untuk menonton konser Rex Orange County mengingat dulu, penyanyi asal Inggris itu juga sempat ingin menggelar konser di Jakarta pada 9 Mei 2020 silam, namun konser tersebut terpaksa harus ditunda akibat pandemi Covid-19.“Woohooo he’s finally coming here!!!,” tulis @christianjiranto melalui kolom komentar Instagram @ismayalive“Ive been waiting for this!!! Thank you thank you,” tulis @dwezl“Aaaaaaaa akhirnya ke Indo!!!,” tulis @nadya.rustandi“OMGGGG AKHIRNYA SETELAH LAMA NUNGGU ,” tulis @____sza“Nunggu dari ponytour cancel, akhirnyaa..,” tulis @ghinariesma