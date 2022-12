Blackpink Disebut Pindah Agensi, dari YG Entertainment ke The Black Label

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Blackpink akan konser di Jakarta pada 11-12 Maret 2023. Instagram ime_indonesia

(SYN)

Jakarta: Blackpink dikabarkan akan hengkang dari agensi YG Entertainment . Girlband itu akan bernaung di bawah The Black Label.Dilansir dari The Korea Herald, seorang sumber mengungkapkan bahwa Blackpink akan meninggalkan YG Entertainment untuk bergabung dengan The Black Label. Diskusi tentang kontrak telah selesai pada awal tahun ini."Tidak ada yang bisa saya konfirmasi terkait berita tersebut. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa kontrak kami dengan para anggota belum berakhir," komentar pihak YG Entertainment."Sulit untuk memastikan apakah mereka (Blackpink) akan menandatangani kontrak dengan The Black Label atau tidak setelah kontrak mereka berakhir," lanjut agensi itu.Sebagai informasi, The Black Label adalah afiliasi YG Entertainment. Agensi itu dipimpin oleh Teddy, seorang direktur kreatif dan penulis lagu yang telah bekerja dengan Blackpink sejak debut grup tersebut. Teddy sebelumnya adalah produser in-house YG Entertainment.Teddy ikut mendirikan The Black Label pada tahun 2016 dan sejak itu telah memproduksi dan menulis lagu untuk beberapa artis YG seperti Jinusean, Seven, Big Bang, 2NE1, Lee Hi, Blackpink, dan Jeon Somi.Taeyang dari Big Bang juga baru-baru ini menandatangani kontrak dengan The Black Label. Ia mengatakan bahwa keputusannya didasarkan pada kepercayaannya yang kuat pada produser dan kerja sama tim mereka sejak lama.Orang dalam industri telah mengamati dengan cermat langkah Blackpink selanjutnya, karena kontrak YG dengan grup tersebut, yang memulai debutnya pada tahun 2016, akan berakhir tahun depan. Panjang standar perjanjian eksklusif antara agensi dan artis adalah tujuh tahun.Blackpink merilis album penuh keduanya "Born Pink" pada bulan September, dan saat ini sedang melakukan tur dunia, setelah baru-baru ini menyelesaikan tur Amerika Utara dan Eropa. Grup ini akan memulai tur bagian Asia dan Oseania tahun depan.