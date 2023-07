Sindiran Menohok Is Pusakata untuk Penyanyi Cover: Fee Rp50 Juta, Mainin Lagu Orang Semua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Mohammad Istiqamah Djamad atau yang dikenal sebagai Is Pusakata kembali memberikan sindiran terhadap penyanyi cover. Is menyoroti bayaran manggung para penyanyi cover.Dalam unggahannya di Instagram, Is seolah tak menyangka honor manggung penyanyi cover mencapai Rp50 juta."Fee Rp 50 juta akustikan mainin lagu orang semua. Hebat. Jadi segan kami-kami yang punya lagu. Semoga rejekinya selalu lancar, Aamin Yaa Rabb," tulis Is Pusakata.Dalam keterangan gambar, Is lalu menuliskan pesan terhadap penyanyi cover untuk selalu rendah hati."Dear teman-temanku musisi cover yang keren. Semoga kalian rajin mendukung dan membantu orang-orang di sekitar kalian. Semoga dilindungi Allah dan selalu rendah hati, itu harga mati," tulisnya.Unggahan vokalis band Parade Hujan itu mendapat respons dari sejumlah musisi. "Tapi membuat karya sendiri dan stay humble itu harga mati ya bang," tulis Rebecca Reijiman.“Kita yang bikin lagu sendiri sampai ada album, feenya belum Rp 50 juta @pusakata hft," tulis Stand Here Alone."Hahahaha. Mas Ah,” tulis Rizal Armada.Is sebelumnya sempat mengungkapkan kekecewaan banyak musisi cover yang lalai membayar royalti ketika menyanyikan lagunya. Dia juga pernah protes ketika banyak penyanyi cover mengubah lirik lagu "Akad" miliknya.