Bryan Adams Rilis Album Baru, Mempertahankan Musik Rock yang Menyenangkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Penyanyi sekaligus penulis lagu top Bryan Adams telah merilis album studio ke-15 berjudul So Happy It Hurts melalui label rekaman BMG. Album ini tetap mempertahankan gaya musik Bryan Adam, rock yang terdengar ringan dan menyenangkan.“Ketika saya menyadari bahwa kami mungkin tidak akan pernah melakukan tur lagi karena pandemi, saya mengeluarkan semua kwitansi dan tatakan gelas minuman dari saku mantel saya tempat saya menulis ide untuk lagu baru, menyusun semua ide di laptop saya dan memulai menulis album baru,” kata Bryan.Lebih lanjut dia juga bercerita tentang salah satu single dalam album ini, "Always Have, Always Will," "Ini adalah sebuah pernyataan tentang pengabdian, murni dan sederhana. Seseorang yang telah bersama Anda dan masih bersama Anda meskipun Anda mengalami kehidupan pasang surut; seseorang yang dapat melihat anda melewati ego dan lapisan kerumitan kepribadian Anda dan hanya melihat Anda untuk Anda. Seseorang yang Anda hargai, seseorang yang Anda hormati, seseorang yang Anda percayai.”Album “So Happy It Hurts” berisi 12 lagu baru, yang dalam pengerjaannya Bryan melibatkan sejumlah penulis lagu lain seperti Gretchen Peters, Robert John Lange, Michael Elizondo,dan Jason Evigan.Album ini tersedia di semua platform streaming musik digital dan dalam format fisik, yaitu CD, CD deluxe dengan sampul yang tampak seperti efek 3D, buku hardbound, dan piringan hitam.