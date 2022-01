Bryan Adams Bicara Harapan dalam Single Terbaru Never Gonna Rain

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi-penulis lagu ternama, Bryan Adams, merilis single terbarunya, “Never Gonna Rain”. Trek rock melodik ini adalah perilisan terbaru dari album studio Adams yang akan datang, So Happy It Hurts. Album tersebut akan diluncurkan pada 11 Maret 2022 melalui BMG.Mengangkat pesan optimisme, lagu ini dibuka dengan sebaris lirik yang tampak klise, namun memiliki kedalaman makna yang dewasa dan matang — “They say time is a healer/time’ll take your pain away”. Suara serak Adams yang punya karakter kuat terdengar tak lekang oleh waktu, diiringi dengan permainan melodi yang dinamis dan bas yang groovy. Punchy dan mudah diingat, tampaknya para penggemar Adams hanya akan perlu mendengarkan lagu ini dua-tiga kali untuk bisa dengan mudah menyanyi mengikuti iramanya.Penyanyi dengan 14 nominasi dan 1 piala Grammy ini berkomentar tentang lagu terbarunya.“Orang yang paling optimis adalah dia yang terus mengharapkan yang terbaik, bahkan saat menghadapi hal terburuk sekalipun. Hidup sepenuhnya di saat ini, bukan dalam ketakutan. Mengubah yang negatif menjadi positif. Mengubah hujan [kiasan untuk kesulitan] menjadi sebuah hadiah indah,” tuturnya.Seperti liriknya yang lugas dan sederhana, “Never Gonna Rain” dilengkapi dengan video klip yang juga polos dan terus terang. Dalam nuansa monokromatik, Adams, gitaris Keith Scott, dan drummer Pat Steward, membawakan lagu di sebuah set luar ruangan pada loading bay Wynn Hotel, Las Vegas. Video ini ditutup dengan klasik — teriakan tipis dari legenda musik tersebut dan visual tampak belakang para musisi.Lagu ini adalah bagian dari album studio ke -15 Adams, So Happy It Hurts, yang akan menghadirkan 12 lagu baru. Adams ikut menulis ke-12 lagu, termasuk trek "So Happy It Hurts", "On The Road", dan "Kick Ass” yang baru-baru ini dirilis. Album ini akan tersedia di semua platform digital, serta dalam berbagai format fisik termasuk CD standar, CD deluxe dengan sampul lentikular serupa efek 3D, buku hardbound, dan vinyl. Vinyl dengan warna eksklusif, serta box set edisi terbatas yang terdiri dari CD deluxe, vinyl, buku hardbound, dan foto bertanda tangan Adams.