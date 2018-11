Winky Wiryawan Terlibat Proyek Kolaborasi "Hands On Mine"

DJ Winky Wirawan ikut berkontribusi dalam singel Hands On Mine, proyek kolaborasi besutan Attila Syah (ATSY). Lagu Hands On Mine ditulis olehnya bersama Atsy dan Prince Husein.Hands On Mine berkisah tentang pasangan kekasih yang menghadapi dilema karena banyak gangguan di luar kehidupan mereka. Keduanya tetap bertahan pada hubungan itu, meski pada akhirnya tidak ditakdirkan untuk bersatu.Atsy menggandeng Winky Wiryawan setelah melihat berbagai proyek alter ego Winky seperti Fun On A Weekend, MORSH dan Rahasia Intelijen.Prince Husein, selain sebagai penulis lagu ia ikut mengisi sebagai vokalis dalam Hands On Mine. Proyek singel ini diklaim sebagai musik eksperimental dari tiga musisi berlatar belakang berbeda yakni trance, rock, dan R&B.Hands On Mine telah dirilis perdana di seluruh portal musik pada 16 November 2018.(ELG)