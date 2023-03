Perjuangan Satine Zaneta demi Film Virgo & The Sparklings

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi muda Satine Zaneta memulai debutnya sebagai pemeran lewat film Virgo & The Sparklings. Di film ini, ia berperan sebagai Ussy, seorang keyboardist di sebuah band bernama The Virgo.Meski dekat dengan dunia musik, Satine ternyata harus lebih dalam mempelajari keyboard atau piano demi perannya sebagai Ussy. Proses belajarnya terbilang tak mudah, sebab Satine harus mempelajari permainan piano klasik hingga membaca not balok."Sebenarnya untuk belajar not baloknya, belajarnya musik klasik, karena Ussy ini bisanya piano klasik," kata Satine Zaneta saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023.Satine juga menuturkan kalau dirinya sempat mempelajari lagu "Fur Elise" yang merupakan karya composer musik klasik legendaris Ludwig van Beethoven."Piano klasiknya sempat belajar Fur Elise (Beethoven), untuk ngelatih sinkronan otak dan tangan," kata Satine.Meski mempelajari piano klasik, Satine menuturkan kalau proses belajar yang ia lakukan lebih banyak difokuskan untuk mengulik lagu-lagu yang khusus dibawakan dalam film ini."Cuman difokusinnya emang lebih ke band-nya, jadi lagu-lagu yang dikulik tuh lagu-lagu 'Bersorai', 'Sahabat Angin', terus lagu 'Salah' juga dikulik," tutur Satine.Selain Satine, band The Virgo juga diperkuat oleh Adhisty Zara (sebagai Riani - Vokalis dan gitaris), Ashira Zamita (sebagai Monica - drummer), dan juga Rebecca Klopper (sebagai Sasmi - manager). Mereka berempat diceritakan merupakan siswi SMA yang bercita-cita menjadi musisi.Virgo & The Sparklings menjadi rilisan keempat dari Jagat Sinema Bumilangit. Film ini becerita tentang Riani, seorang siswi SMA yang punya kekuatan super, dimana ia bisa mengeluarkan api dari tangannya. Namun, kekuatannya itu membuatnya kerap mendapat masalah hingga harus berkali-kali pindah sekolah.Di sekolah yang baru, Riani bertemu teman-teman yang mau menerimanya apa adanya. Mereka sama-sama menyukai musik dan bercita-cita menjadi musisi hingga kemudian membentuk band The Virgo.Namun suatu hari, kota tempatnya tinggal dilanda kerasukan secara beruntun hingga kerasukan massal. Riani pun dihadapkan denga pilihan sulit, apakah ia akan terus melanjutkan mimpinya menjadi musisi, atau pergi menyelamatkan orang-orang dengan kekuatannya?Saksikan Virgo & The Sparklings mulai 2 Maret 2023 di bioskop.