Tayang Hari Ini, 5 Alasan Menonton Film A World Without

1. Cerita yang unik

2. Lokasi dan kostum yang menarik

Salah satu film Indonesia terbaru, A World Without, akan tayang secara global di Netflix pada Kamis, 14 Oktober 2021 hari ini . Ada sejumlah alasan untuk menonton film ini.Film ini berlatar beberapa tahun mendatang, saat sebuah organisasi misterius bernama The Light berjanji membantu para anggotanya menjadi versi terbaik dari diri mereka. Namun ketika tiga sahabat menemukan sisi The Light yang sebenarnya, tak ada jalan lain bagi mereka kecuali melarikan diri.A World Without membawa tema empowerment. Film ini menceritakan tentang harapan, keberanian, dan sisterhood, sekaligus menawarkan pandangan unik mengenai segala kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Berikut ini lima alasan kenapa film ini layak disaksikan.A World Without menghadirkan misteri dan ketegangan seiring penonton mengikuti kisah tiga remaja perempuan yang mencoba menemukan suara dan kekuatan dari dalam diri mereka sendiri. Sutradara Nia Dinata yang menulis naskah bersama penulis Lucky Kuswandi menjelaskan mengapa A World Without berbeda dari tayangan lainnya."Film ini ada di tahun 2030, dan mungkin masih jarang film Indonesia yang berbicara tentang masa depan. Juga belum ada yang membuat film tentang sosok leader atau life coach dengan target anak muda yang masih polos dan masa depannya sangat panjang," tutur Nia Dinata dalam siaran pers.Ia menjelaskan bahwa karakter-karakter dalam film ini akan bisa membuat orang lebih waspada. Tepatnya, berpikir bahwa kalau kita tidak waspada, dunia bisa menjadi seperti yang dibayangkan."Walau memiliki setting tahun 2030, film ini sangat relevan karena apa yang dicari ketiga karakter ini adalah apa yang dicari oleh kebanyakan orang, yaitu kepastian akan masa depan, sense of community, dan sense of belonging," tambah Lucky.A World Without mengambil latar tahun 2030, sehingga kostum dan pakaian pun akan menjadi elemen yang menarik untuk disaksikan di film ini. Lucky Kuswandi menjelaskan alasan di balik pemilihan latar A World Without."Saat berdiskusi tentang dunia seperti apa yang ingin kami gambarkan, beberapa ciri dari dunia distopia seperti technology-controlled serta hilangnya individualisme dan kemampuan berpikir secara kritis ternyata tidak jauh berbeda dari sekarang ini. Sisi yang menarik dari fiksi distopia adalah ia memberikan cermin agar kita bisa berefleksi," jelasnya.Demi mendapatkan latar yang sesuai dengan cerita, sutradara Nia Dinata yang juga bertugas sebagai desainer produksi memilih bangunan-bangunan yang bergaya art deco dengan arsitektur dari tahun 1920-an yang terlihat timeless. Selain itu, Nia juga desainer kostum Tania Soeprapto dan Isabelle Patrice juga bekerja sama dengan sejumlah fashion designer Indonesia untuk menampilkan berbagai kostum yang apik di film ini.