Sebelum Nonton The Red Door, Ini Urutan Film Insidious Berdasarkan Kronologi Cerita

Berikut urutan film Insidious berdasarkan jalan ceritanya:

1. Insidious: Chapter 3 (2015)





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Insidious: The Last Key (2018)

3. Insidious (2011)

4. Insidious: Chapter 2 (2013)

5. Insidious: The Red Door (2023)

(ELG)

Waralaba film Insidious telah menemani penonton lebih dari satu dekade. Namun apakah kamu sudah tahu urutan film Insidious yang benar?Sejak dirilis untuk pertama kalinya pada 2011 silam, film Insidious berhasil menarik perhatian besar pecinta film horor. Waralaba film Insidious terus berjalan hingga akan mengeluarkan film terbarunya yang bertajuk Insidious: The Red Door yang akan tayang di bioskop tanah air mulai 7 Juli 2023.Sebelum menonton film Insidious yang terbaru, ada baiknya kamu menonton film yang sebelumnya. Namun urutan film Insidious yang benar tidak sesuai dengan tanggal rilisnya.Quinn Brenner (Stefanie Scott) meminta Elise Rainier (Lin Shaye) untuk berkomunikasi dengan mendiang ibunya. Namun secara tidak sengaja menghubungi roh jahat dan menghantuinya.Sang ayah yang melihat kecurigaan langsung menghubungi Elise untuk meminta bantuannya. Kemudian mereka melakukan pemanggilan arwah dan mengetahui bahwa itu bukan ibunya Quinn, melainkan entitas pria yang kesulitan bernapas.Masalah semakin rumit ketika entitas itu mulai merasuki tubuh Quinn agar gadis itu bunuh diri. Kemudian Elise mencari Quinn di The Further atau dunia arwah dengan bantuan ibu Quinn, sehingga entitas pria itu bisa dihancurkan.Film ini akan menceritakan tentang Elise yang kembali ke rumah masa kecilnya yang penuh kegelapan dengan iblis kunci. Dalam hal ini, Elise harus kembali berhadapan dengan iblis kunci dengan kasus yang baru dari sebuah pengaduan.Dalam bagian akhir film ini, Elise bermimpi tentang Dalton dan menerima telepon dari Lorraine. Ini merupakan awal dari Insidious yang dirilis pada 2011 silam.Film ini menceritakan tentang seorang anak bernama Dalton (Ty Simpkins) yang mengalami koma setelah jatuh dari tangga di loteng rumah barunya. Ketika Lorraine (Barbara Hershey), nenek dari Dalton, datang berkunjung, ia menyaksikan penampakan cakar ke Dalton.Hal itu mirip dengan yang dialami anaknya, ayah dari dari Dalton, yakni Josh (Patrick Wilson). Kemudian Lorraine menyarankan untuk menghubungi peramal Elise.Untuk menyelamatkan Dalton, mereka harus pergi ke The Further. Misi penyelamatan itu memancing arwah lain untuk berkumpul dan ternyata ada entitas pengantin berbaju hitam yang telah mengambil alih tubuh Josh.Masa lalu Josh akan diperlihatkan pada awal film. Ternyata Elise pernah membantunya ketika Josh kecil dan Elise juga yang membantu untuk menghapus ingatan masa kecil Josh.Dalam film ini juga Elise tewas setelah dicekik oleh Josh yang dirasuki oleh entitas jahat. Setelah kematian Elise pun, entitas jahat itu masih meneror keluarga Josh yang membuat Specs dan Tucker harus ikut membantu mereka.Akhirnya, Specs dan Tucker meminta bantuan Carl untuk mencari Elise di The Further hingga menemukan fakta tentang entitas jahat yang merasuki Josh.Fakta itu yang membuat entitas pengantin berbaju hitam bisa dihancurkan. Kemudian Carl dan Josh mencoba untuk kembali ke dunia nyata dengan dibantu oleh Dalton.Setelah kejadian itu, Carl mencoba menghilangkan kemampuan Josh dan Dalton untuk proyek astral.Film ini akan berlatar ketika Dalton akan masuk ke perguruan tinggi. Namun ketika keluarga Lambert ingin pergi mengantarkan Dalton, tiba-tiba entitas jahat yang pernah mengganggu mereka di masa lalu, datang kembali.Josh dan Dalton sepakat untuk pergi ke The Further sebagai upaya menghentikan entitas jahat itu.Untuk menemukan jawaban selanjutnya, kamu bisa menyaksikan Insidious: The Red Door yang akan tayang di bioskop tanah air mulai 7 Juli 2023.