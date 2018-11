Aksi Pikachu dalam Film Pokemon Pertama Versi Live-action

Warner Bros telah merilis trailer pertama untuk film petualangan Detective Pikachu yang dibintangi Ryan Reynolds dan Justice Smith. Lewat tayangan ini, para penggemar bisa menyimak sosok Pikachu dan sejumlah monster Pokemon lain dalam film pertama versi live-action.Film berkisah tentang Tim Goodman (Justice Smith), pelatih Pokemon yang gagal dan anak dari seorang detektif swasta Harry Goodman. Suatu hari, Harry menghilang secara misterius dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Ketika berkelana ke kota Ryme, Tim dikejutkan dengan kehadiran Pikachu, monster yang pernah menjadi rekan ayahnya.Tanpa Tim pahami, dia dan Pikachu (pengisi suara Ryan Reynolds) bisa saling berbicara dan memahami, padahal orang lain hanya mendengar suara imut "pika pika" dari Pikachu. Mereka lantas bekerja sama untuk mencari Harry dan menyingkap misteri di sekitar kasus tersebut.Lewat trailer perdana yang baru saja dirilis, penonton bisa menyimak bahwa Pikachu bukan sosok Pokemon seperti dalam film atau serial animasi sebelumnya, kendati penampilannya masih seperti "boneka" tikus besar lucu berwarna kuning, bermata besar, dan berpipi merah. Apalagi, ada suara khas Ryan di situ.Selain Pikachu, trailer perdana ini menampilkan sejumlah monster populer dari semesta fiksi Pokemon, seperti Charmander, Dodrio, Psyduck, Jigglypuff, Bulbasaur, Mr. Mime, Squirtle, Emolga, serta Greninja. Tidak seperti versi gim video, di mana mereka ditangkap dan dilatih manusia, Pokemon dalam film ini tampak hidup berdampingan dengan manusia di kota Ryme.Film ini diadaptasi dari gim video konsol berjudul Meitantei Pikachu atau Detektif Pikachu. Rob Letterman, yang sebelumnya mengerjakan Gulliver's Travels dan Goosebumps, menjadi sutradara dengan naskah garapan Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) dan Alex Hirsch (Galaxy Falls). Produksi oleh Warner Bros bersama Legendary Pictures dan The Pokemon Company Jepang.Detective Pikachu dijadwalkan rilis di bioskop pada Mei 2019.(ELG)