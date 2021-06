Dwayne Johnson Bakal Main Film Red One

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Dwayne Johnson bakal main film berjudul Red One. Pada film yang rencananya tayang di Amazon Studios ini, Dwayne Johnson akan kembali bertemu dengan Chris Morgan.Dilansir dari Deadline, Chris Morgan akan menulis skenario dan produser. Ia sering berkolaborasi dengan Seven Bucks, termasuk dalam film Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw. Juga The Fate of the Furious, Furious 7, Fast & Furious 6, dan Fast Five.Film ini digagas oleh Hiram Garcia, presiden rumah produksi Seven Bucks. Film bergenre komedi aksi ini akan mulai syuting pada tahun 2022, sedangkan untuk rilis penayangannya pada tahun 2023."Seven Bucks Productions adalah pemimpin dalam menciptakan hiburan yang unik dan menarik untuk seluruh keluarga, dan kami tahu Red One akan melanjutkan tradisi itu," ujar Kepala Amazon Studios Jennifer Salke.Dwayne Johnson pun menekankan pihaknya sangat optimis bekerja sama dengan Amazon Studios. Sebab, didukung dengan sejumlah inovasi, dan banyaknya energi positif."Saya sangat terkesan dengan visi dan ambisi Jen Salke dan timnya untuk menciptakan alam semesta Red One yang luar biasa, menyenangkan, dan unik untuk dinikmati keluarga di seluruh dunia," tutur Dwayne Johnson.(ELG)