Deddy Mizwar Minta Syuting Film Nagabonar Reborn Dihentikan

Deddy Mizwar meminta rumah produksi Gempita Tjipta Perkasa (GTP) menghentikan syuting film Nagabonar Reborn. Alasannya, Deddy menganggap film yang menampilkan Gading Marten sebagai pemeran Nagabonar itu masih bermasalah terkait hak cipta.Nagabonar Reborn merupakan daur ulang dari film berjudul sama yang terkenal pada 1980-an. Dulu, film ini dibintangi Deddy Mizwar sebagai Nagabonar. Sebagai pemilik hak cipta Nagabonar, Deddy merasa dilangkahi."Masih jadi masalah. Masih belum jelas masalah right-nya. Semuanya terhenti. Yang jelas itu right film punya saya, atas dasar apa dibuat?" kata Deddy Mizwar saat ditemui di Akmani Hotel, Jakarta, Selasa (13/11/2018).Deddy mengaku sudah bertemu Gusti Randa yang duduk sebagai salah satu produser Nagabonar Reborn. Menurut Deddy, tim Nagabonar Reborn seharusnya terlebih dulu meminta izin kepada dirinya. Bukan pihak lain. Alhasil, proses produksi yang sudah berjalan terpaksa dihentikan."Sudah ketemu sama Gusti Randa. Akhirnya berhenti karena ada orang yang belum berhak memberikan izin. Yang memberikan izin bukan orang yang berhak. Makanya syuting saya minta berhenti, jangan dilanjutkan dulu," katanya.Film Nagabonar sempat memiliki sekuel berjudul Nagabonar (Jadi) 2 yang tayang pada 2007. Saat itu, Deddy duduk sebagai sutradara sekaligus pemeran utama bersama Tora Sudiro.Dalam kesempatan yang sama, Deddy pun mengungkapkan rencana pembuatan film lanjutan Nagabonar (Jadi) 2 yaitu, Nagabonar (Jadi) 3. Namun, Deddy menegaskan, penolakannya terhadap proyek Nagabonar Reborn bukan karena dia memiliki rencana tersendiri terhadap 'semesta Nagabonar' ini."Ini juga bukan soal hitung-hitungan (materi). Tapi ini soal right saja karena right itu ada di saya. Jadi masih dibicarakan. Ya, kalau enggak ada Nagabonar, kita kubur saja dia. Sudah mati dia. Sudah dimakan cacing dia," ujar Deddy tertawa.Nagabonar Reborn seharusnya dijadwalkan tayang pada akhir 2018. Selain Gading Marten, film ini awalnya menampilkan Citra Kirana dan Teuku Rifnu Wikana. Nagabonar Reborn pun disutradarai Emil Heradi dan Rahabi Mandra sebagai penulis skenario yang sebelumnya menggarap Night Bus.