The Uncanny Counter 2 hingga Strangers, Ini Rekomendasi Drakor yang Tayang Juli 2023

1. Shadow Detective 2

2. Strangers

Strangers. Foto: Soompi

3. Longing for You

4. D.P 2

D.P 2. Foto: Soompi

5. The Uncanny Counter 2

The Uncanny Counter 2. Foto: Soompi





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

6. My Lovely Liar

(SUR)

Jakarta: Drama Korea ( Drakor ) baru terus bermunculan dengan berbagai genre dan cerita menarik. Deretan aktris dan aktor papan atas Korea Selatan pun turut berpartisipasi, siap menunjukan kelihaian aktingnya.Lantas, apa saja drakor yang akan tayang di bulan Juli ini? Medcom.id sudah membuat daftar rekomendasi serial drama yang akan meramaikan hari-hari Sobat Medcom, lho. Yuk, simak ulasannya berikut ini.Di musim pertamanya, ‘Shadow Detective’ menggambarkan kisah Kim Taek Rok (Lee Sung Min), seorang detektif pembunuhan veteran yang tiba-tiba mendapat telepon dari orang yang menyebut dirinya seorang teman lama. Penelepon menjebaknya atas pembunuhan dan mulai memerasnya.Sementara itu di musim kedua yang akan tayang pada 5 Juli mendatang ini, ‘Shadow Detective 2’ menceritakan serangan balik Kim Taek Rok saat dia kembali untuk memburu "teman" pemerasnya.Diperankan oleh Jeon Hye Jin, Sooyoung SNSD, Ahn Jae Wook, dan masih banyak lagi. Drama komedi ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul sama. ‘Strangers’ menceritakan kisah menarik antara seorang ibu yang bekerja sebagai ahli terapi fisik (Jeon Hye Jin) dan putrinya yang berkepala dingin (Sooyoung SNSD).Drama ini tayang tanggal 17 Juli.‘Longing for You’ adalah serial kejahatan misteri yang mengisahkan detektif Kantor Polisi Woojin, Oh Jin Sung (Na In Woo) yang bekerja untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya.Oh Jin Sung kemudian dipindahkan ke tim investigasi khusus untuk kasus pembunuhan berantai dan memulai penyelidikan dengan jaksa Ko Young Joo (Kim Ji Eun) dan Cha Young Woon (Kwon Yool).‘Longing for You’ akan tayang menjelang akhir Juli, tepatnya 26 Juli.‘D.P’ (singkatan dari Deserter Pursuit) merupakan serial tentang pasukan militer khusus yang dikirim untuk mengejar desertir. Di musim keduanya, serial ini kembali menampilkan pemeran utama termasuk Jung Hae In dan Goo Kyo Hwan sebagai D.P.Serial ini akan tayang di Netflix mulai 26 Juli setiap Rabu dan Kamis malam.Sukses dengan musim pertamanya, drama superhero The Uncanny Counter kini kembali di musim kedua. Dibintangi Jo Byeong Gyu, Kim Sejeong, Yoo Joon Sang, dan Yeom Hye Ran sebagai pemburu setan dengan kekuatan supernatural.Drama yang sudah ditunggu-tunggu penayangannya ini bisa Sobat Medcom saksikan pada 28 Juli di Netfix.‘My Lovely Liar’ bergenre romantis misteri yang menceritakan seorang wanita yang dapat mendengar kebohongan dan seorang produser musik jenius yang menyembunyikan identitasnya.Aktris cantik Kim So Hyun akan berperan sebagai Mok Sol Hee dengan kemampuan supernaturalnya untuk mendeteksi kebohongan. Sementara aktor sekaligus penyanyi Hwang Minhyun berperan sebagai Kim Do Ha, si produser musik yang misterius.‘My Lovely Liar’ akan tayang perdana pada 31 Juli,Itulah 6 rekomendasi Drama Korea yang akan tayang di bulan Juli. Sobat Medcom paling penasaran dengan yang mana, nih?