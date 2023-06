7 Drama Korea yang Dibintangi Yoona SNSD, Wajib Masuk Daftar Tontonan!

1. You Are My Destiny (2008)

2. The King in Love (2017)

3. Love Rain (2012)





4. The K2 (2016)

5. Hush (2020)

6. Big Mouth (2022)

7. King the Land (2023)

(ELG)

Lim Yoon-A adalah seorang aktris sekaligus anggota grup wanita legendaris di Korea Selatan, yakni Girls' Generation atau SNSD. Bakatnya dalam berakting berhasil membawanya mencetak serial drama Korea (drakor) yang bisa kamu masukkan ke daftar tontonan.Yoon-A memulai debutnya pada 2007 silam dengan serial drama Two Outs in the Ninth Inning. Kemudian ia melanjutkan kariernya dalam dunia akting hingga mendapatkan peran utama dalam serial drama You Are My Destiny.Berikut adalah enam drama Korea yang dibintangi oleh Yoon-A SNSD dan bisa Sobat Medcom masukkan ke dalam daftar tontonan.Seperti yang diketahui bahwa ini adalah serial drama pertama yang dibintangi Yoon-A sebagai pemeran utama. Yoon-A berperan sebagai Jang Sae-byeok, seorang gadis yang sangat ceria dan positif, mencoba untuk menemukan makna baru dalam hidupnya setelah ia menerima transplantasi kornea mata dari gadis lain dengan usia yang sama.Cerita dalam serial drama ini diangkat berdasarkan novel Wangeun Saranghanda, karya Kim Yi-Ryung, yang terbit pada 2011 silam. Yoon-A berperan sebagai Eun San, seorang putri cantik yang berasal dari keluarga kaya dan berteman dengan dua laki-laki yang berasal dari keluarga kerajaan.Serial drama ini menceritakan kisah cinta seseorang dari tahun 1970-an dan masa depan. Oleh karena itu, Yoon-A memerani dua karakter utama dari waktu yang berbeda.Karakter pertama dari tahun 1970-an adalah Kim Yoon-hee seorang mahasiswi yang gemar melukis yang membuat Seo In-ha (Jang Keun-suk) jatuh cinta pada pandangan pertama. Karakter kedua dari masa depan adalah Jung Ha-na yang bertemu dengan seorang fotografer dan playboy bernama Joon (Jang Keun-suk) di sebuah stasiun kereta api di Hokkaido, Jepang.Serial drama aksi ini merupakan salah satu serial yang membuat Yoon-A menjadi sorotan. Wanita kelahiran 30 Mei 1990 ini beradu akting bersama aktor ternama Ji Chang-wook dalam serial drama The K2.Yoon-A berperan sebagai Ko An-na yang merupakan putri rahasia calon presiden. Kemudian ia bertemu dengan Kim Je-ha (Ji Chang-wook), mantan prajurit sewaan, yang ditugaskan oleh sang istri calon presiden.Ini merupakan serial drama yang dibintangi oleh Yoon-A setelah tiga tahun. Cerita dalam serial ini diangkat berdasarkan novel Chimmookjoouibo, karya Jung Jin-Young, yang terbit pada 2018 lalu.Dalam serial ini, Yoon-A berperan sebagai Lee Ji-soo, seorang wanita yang memiliki sikap berani dan tidak takut mengungkapkan isi pikirannya. Serial drama Hush akan membuat penonton menyaksikan lika-liku kehidupan para jurnalis saat berkutat dengan pekerjaannya.Serial Big Mouth bercerita tentang seorang pengacara bernama Park Chang-ho (Lee Jong-suk) yang terlibat dalam kasus pembunuhan sehingga membuatnya ada di dalam situasi yang mengancam jiwa. Yoon-A berperan sebagai istri sang pengacara, Go Mi-ho, yang berprofesi sebagai perawat.Ini adalah serial drama terbaru Yoon-A di 2023. Yoon-A berperan sebagai Cheon Sa-rang yang bekerja di King Hotel dengan sifat optimis dan ceria.Dalam serial ini, Yoon-A beradu akting dengan Lee Joon-ho yang berperan sebagai Gu Won, putra salah satu keluarga konglomerat di Korea Selatan. Cheon Sa-rang dan Gu Won bertemu dan terlibat hubungan romantis.