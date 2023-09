Go Yoon Jung Dikonfirmasi akan Jadi Residen Obgyn di Spin-Off 'Hospital Playlist'

Go Yoon Jung

Go Yoon Jung dalam drama 'Moving'. Foto: Instagram



Advertisement

(SUR)

Jakarta: Aktris Go Yoon Jung dikonfirmasi akan berpartisipasi dalam Drama Korea (Drakor) ‘A Life of a Resident That Will be Wise Someday’. Serial tersebut adalah spin-off dari drakor hits ‘Hospital Playlist’.Pada 20 September, kabar ini dikonfirmasi oleh TvN selaku stasiun televisi Korea Selatan yang akan menayangkan spin-off ‘Hospital Playlist’ itu. Go Yoon Jung diketahui berperan sebagai residen Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) tahun pertama di Yulje Medical Center cabang Jongro.Sementara itu, serial ‘A Life of a Resident That Will be Wise Someday’ akan mengisahkan kehidupan di rumah sakit serta hubungan persahabatan antara dokter dan penghuni rumah sakit.“Sutradara Shin Won Ho dan penulis Lee Woo Jung, yang memproduksi serial “Reply” dan serial “Hospital Playlist”, akan berpartisipasi sebagai pencipta dalam drama baru ini,” demikian diberitakan Soompi, Rabu, 20 September 2023.Sementara itu, serial ‘A Life of a Resident That Will be Wise Someday’ akan mengisahkan kehidupan di rumah sakit serta hubungan persahabatan antara dokter dan penghuni rumah sakit.“A Life of a Resident That Will be Wise Someday akan dirilis pada paruh pertama tahun 2024,” lanjut Soompi.Sebagai informasi, Go Yoon Jung merupakan aktris kelahiran 1996 yang telah memulai kariernya di dunia akting sejak tahun 2019 melalui drama ‘He is Psychometric’. Namanya semakin dikenal setelah ia membintangi sejumlah serial drama ternama.Drakor yang pernah dibintangi aktris cantik ini antara lain ‘Sweet Home’, ‘Law School’, ‘Alchemy of Souls’, dan yang baru-baru ini tayang adalah ‘Moving’. Perannya di serial ‘Moving’ pun banyak mencuri hati penonton.