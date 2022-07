Aktris Korea Go Yoon Jung Punya Wajah Rasio Berlian, Ini Rahasianya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Aktris Korea Go Yoon Jung punya wajah rasio berlian. Instagram goyounjung

Apakah Go Yoon Jung operasi plastik?

(SYN)

Jakarta: Aktris Go Yoon Jung terkenal dengan kecantikannya. Dalam sebuah polling netizen, pemain Law School (2021) ini dinilai memiliki wajah sempurna.Dilansir dari KBIZoom, ketika netizen Korea membuka polling untuk artis wanita dengan gambar profil legendaris tahun lalu, nama Go Yoon Jung adalah yang dipilih semua orang. Meskipun dia bukan aktor terkenal, Go Yoon Jung memiliki foto-foto yang luar biasa indah.Go Yoon Jung hanya membutuhkan riasan ringan dan tatapan lurus ke kamera sudah cukup untuk mendapatkan gambar yang sempurna. Dia memiliki mata yang cerah, jembatan hidung yang tinggi, bibir berbentuk hati, dan wajah yang sangat seimbang.Kecantikan Go Yoon Jung sangat istimewa sehingga para ahli kecantikan memastikannya mencapai rasio berlian, yang berarti memiliki indikator yang sempurna dan standar.Rasio antara ujung hidung dan bibir, pangkal hidung, garis antara hidung, bibir, dagu, dan tulang rahang Go Yoon Jung sempurna. Banyak gadis cantik hanya dengan satu indikator rasio emas tetapi wajah pemain Sweet Home (2020) ini sangat sempurna.Faktanya, kecantikan Go Yoon Jung sebagian besar disebabkan oleh operasi plastik. Aktris ini dulunya memiliki wajah normal dengan mata monolid dan hidung lebar. Semasa sekolah, dia banyak diejek karena penampilannya.Tapi Yoon Jung sangat pandai menggambar dan terbiasa mempelajari struktur rasio sempurna dari patung-patung Renaisans. Dia membuat sketsa wajah impiannya dengan indikator mencapai rasio emas dan memberikannya kepada ahli bedah plastik.Hasilnya, setelah operasi plastik yang sukses, Go Yoon Jung benar-benar berubah. Dia memiliki kecantikan yang sangat alami dan harmonis.Jika dia tidak mengungkapkan ceritanya, banyak orang mungkin tidak akan mengira kecantikannya karena bedah.Dengan kecantikan yang luar biasa setelah operasi dan latihan mandiri, Go Yoon Jung telah meraih sukses besar baik di bidang modeling maupun akting. Meskipun dia hanya memainkan peran pendukung dalam beberapa drama, dia masih sangat populer berkat kecantikannya yang langka.