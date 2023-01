Dirilis Pertama Kali Tahun 1980, Berikut Urutan Menonton 12 Film Friday the 13th

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Friday the 13th (1980)

Friday the 13th Part II (1981)

Friday the 13th Part III (1982)

Friday the 13th: The Final Chapter (1984)

Friday the 13th (2009)

Friday the 13th: A New Beginning (1985)

Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)

Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)

Freddy vs Jason (2003)

Jason X (2002)

(WAN)

Jakarta: Menonton deretan film Friday the 13th bisa menjadi salah satu cara untuk merayakan hari Friday the 13th atau Hari Jumat tanggal 13. Friday the 13th adalah film serial Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1980 dan disutradarai oleh Marcus Nispel.Bagi pecinta horor atau film slasher, pasti mengenal satu sosok bernama Jason Voorhees yang berasal dari Crystal Lake atau yang lebih dikenal dengan nama Camp Crystal Lake. Sejak membintangi film Friday the 13th, Jason menjadi salah satu karakter evil dan juga ikon film horor sejak tahun 1980 hingga saat ini.Memiliki ciri yang menarik berupa sosok dengan postur badan tinggi besar dan wajahnya memakai topeng berupa hockey goalie mask dan senang membunuh manusia memakai machete alias golok menjadi ikoniknya.Jason muncul pertama kali di film Friday the 13th yang ditayangkan pada tahun 1980, tapi saat itu masih belum memakai topeng. Jason pertama kalinya muncul dengan memakai topeng hockey adalah di film Friday the 13th III, dan ditayangkan pada tahun 1982.Tepat pada Friday the 13th yang jatuh hari ini, berikut adalah urutan menonton 12 film Friday the 13th yang bisa kamu tonton.Salah satu alasan mengapa Friday the 13th tahun 2009 tidak dijadikan urutan menonton yang terakhir karena di tahun 2009 merupakan ulangan dari cerita Friday the 13th awal hingga The Final Chapter, tetapi dengan nuansa baru alias reboot. Itulah kenapa lebih baik menonton Friday the 13th tahun 2009 terlebih dahulu sebelum kamu menonton Friday the 13th: A New Beginning (1985).