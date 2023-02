Kembali Dibintangi Robert Pattinson, Catat Jadwal Tayang The Batman 2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Film The Batman dipastikan akan berlanjut ke bagian kedua dan akan ditayangkan pada 3 Oktober 2025. Sekuelnya ini masih akan dibintangi oleh Robert Pattinson dan disutradarai Matt Reeves.Konfirmasi soal The Batman 2 ini datang langsung dari bos DC Studios, James Gunn dan Peter Safran. Namun, informasi detail lainnya, termasuk sinopsis dan plot cerita masih dirahasiakan.Menurut duo bos DC tersebut, The Batman 2 akan tetap menjadi film mandiri yang termasuk dalam semesta (universe) DC Elseworld. Gunn menyebut, setiap film atau serial televisi yang berlatar di luar DC Universe utama akan mendapatkan tag "DC Elseworld".Dengan konsep itu, Pattinson dan Reeves akan tetap mengeksplorasi petualangan kisah Batman sesuai dengan keinginan mereka. Termasuk soal spin-off karakter villain Penguin yang dibintangi Colin Farrell.Sementara itu, Gunn dan Safran akan menggunakan pemain baru untuk kisah Batman dalam DC Universe. Gunn dan Safran menyebut kisah Batman yang masuk dalam DC Universe versi mereka adalah sebuah film Batman dan Robin yang bertajuk The Brave and the Bold.Sebelumnya, Matt Reeves mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Gunn untuk memastikan universe Batman versinya alias BatVerse dan DC Universe akan saling mendukung satu sama lain dan tidak bentrok dari segi alur cerita.The Batman yang dirilis pada Maret 2022 lalu terbilang sukses. Hal itu terbukti dari reaksi positif dari para penggemar dan juga dari para kritikus, hingga pendapatan fantastis secara global.Kisah dalam film pertamanya itu ditutup dengan adanya kekosongan kekuasaan di Gotham. Hal tersebut membuka kesempatan bagi Penguin untuk berkuasa sebagai mafia Gotham terbaru.Selain The Batman 2, daftar proyek DC Elseworlds lainnya ialah Joker: Folie à Deux karya sutradara Todd Phillips yang dibintangi Joaquin Phoenix dan Lady Gaga. Sekuel Joker itu ditetapkan rilis pada 4 Oktober 2024.