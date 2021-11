Sinopsis Drakor IDOL: The Coup, Perjuangan Menjadi Idola K-Pop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drama Korea IDOL: The Coup. Foto: Soompi

Jakarta: IDOL: The Coup merupakan salah satu drama Korea JTBC terbaru pada November 2021. Drama ini berkisah tentang jatuh bangun grup idola Cotton Candy.Dilansir dari Soompi, IDOL: The Coup adalah drama tentang idola yang gagal mencapai ketenaran dan berjuang untuk melepaskan impian mereka yang belum tercapai.Para pemeran IDOL: The Coup adalah Kwak Si Yang, Hani EXID, Kim Min Kyu, Solbin LABOUM, Exy WJSN, Lee Eun Sang, Hong Eun Ki, Jo Joon Young, Green Redsquare, Han So Eun, dan Baek Seo Hoo.IDOL: The Coup menceritakan tentang kehidupan sehari-hari girl grup fiksi Cotton Candy, yang terdiri dari leader Jenna (Hani), Hyunji (Solbin), Stella (Han So Eun), El (Exy), dan ChaeA (Green ).Cotton Candy secara luas dianggap gagal karena, meskipun berada di tahun keenam karir mereka, publik masih tidak tahu nama mereka. Para anggota pun mulai mengalami stres.Produser IDOL: The Coup menilai dramai ini berbicara atas nama semua anak muda yang merasa ragu-ragu saat menghadapi mimpi dan kenyataan mereka.Baca: Kocak! Penonton Ngompol Usai Menonton Serial Korea Hellbound "Anggota Cotton Candy memiliki chemistry yang luar biasa saat berakting, sampai-sampai mereka benar-benar tampak seperti satu grup," tutur produser IDOL: The Coup."Semua orang bekerja paling keras untuk membuat drama ini menyenangkan dan menyenangkan bagi banyak orang, jadi tolong tunjukkan banyak minat," lanjut dia.